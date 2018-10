Novou tvář měst určí data

Chytré technologie mají sloužit lidem, ne splňovat politická zadání, zaznělo na konferenci Mafra. Blahoslav Hruška

Kandidáti na primátora hlavního města se předhánějí v receptech, jak využít moderní technologie a z Prahy udělat chytré město. Není se čemu divit. Využívání nejrůznějších dat pro chod města je trendem a v letošních komunálních volbách se politici ve velkých městech heslu „smart city“ již sotva vyhnou.

Podle dosluhující primátorky Adriany Krnáčové (ANO), která už svůj mandát neobhajuje, jsou však politici při koncipování chytrých měst až na druhém místě. „Rozhodování o budoucnosti města by mělo být založeno na analýze dat, až poté na politickém rozhodování,“ řekla Krnáčová na závěrečné konferenci v rámci cyklu Smart Region Tour 2018, kterou organizovala společnost Mafra, vydavatel LN.

Primátorka připomněla, že Praha má vypracovanou koncepci rozvoje chytrého města, na níž se podílel renomovaný německý Frauenhoferův institut, do roku 2030. Hlavní město nezačalo s větším využitím moderních technologií v každodenním běhu města překotně, což je prý výhoda. „Lepší budovat na malém vzorku než spustit věc, která pak nebude fungovat,“ zdůraznila Krnáčová.

Z rozpracovaných projektů na konferenci zazněla zmínka o Multikanálovém odbavovacím systému (MOS), který umožňuje mimo jiné nákup jízdenek a časových kuponů pro hromadnou dopravu na různé nosiče – nejen Lítačku, ale i kartu Českých drah a nově též platební kartu. Jde o platformu propojující Prahu a Střední Čechy, tedy 25 dopravců, kteří obsluhují tři miliony obyvatel. Vznikl tak největší odbavovací systém v Česku.

Jeden z klíčových segmentů celého systému, projekt PID Lítačka, na konferenci představil Michal Fišer, generální ředitel firmy Operátor ICT.

„Denně je v systému odbaveno 300 tisíc cestujících a čekáme další nárůst,“ vysvětlil s tím, že Lítačka, zelená plastová kartička, která před dvěma roky nahradila Opencard, dnes může fungovat již kompletně virtuálně.

Letos magistrát spustil také Golemio, městkou datovou platformu, která na jednom místě shromažďuje údaje o městské hromadné dopravě, kvalitě ovzduší, odpadech nebo data o počtech chodců, kteří v různou denní i noční dobu projdou pod pokusnou senzorickou sítí osvětlení v pražském Karlíně.

Se způsoby, jak kompletně integrovat pod jednu střechu všechna možná data a systémy řízení chytrého města, sbírá zkušenosti zlínská firma Incinity. Nejen ve svém domovském městě, ale i zahraničí. Řídící centrálu Incinity vybudovala třeba v tureckém Izmiru, městě, které je třikrát větší než Praha.

„V Izmiru je propojeno přes 12 a půl tisíce zařízení z třiceti různých technologií. Operátorské pracoviště umožňuje detailní pohledy na veškeré technologie, které město má. Lze tam sledovat například řízení provozu, kamerové systémy, dojezdové časy, přestupkové systémy či parkování. Platforma nabízí také veřejný portál, jakousi nástěnku města, kde se uveřejňují relevantní data pro občany,“ vysvětlil Libor Kašparovský, obchodní ředitel Incinity.

Podle Jana Edlmana ze společnosti Škoda Auto DigiLab je důležité dostat data o dění ve městě přímo ke koncovým uživatelům, tedy například řidičům. Připomněl, že dopravu v Praze zahušťují auta, jejichž řidiči hledají místo k parkování nebo zbytečně vjíždí do kolony, které by se mohli vyhnout. Včasné informace na centrálním displeji aut by právě příliš hustou dopravu mohli omezit.

Na konferenci ale zazněly i kritické hlasy. Ne všem trend digitalizace života vyhovuje. „Pro mě je to něco jako Sim City,“ posteskl si s odkazem na známou počítačovou hru Karel Piškule, který má ve středočeském hejtmanství na starosti projekt Smart Region. „Nerad bych se dočkal měst, kde nebudou ani komáři a mouchy. Mysleme na to při plánování chytrých měst,“ vyzval Piškule.