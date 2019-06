Obrana musí spolupracovat hlavně s domácím trhem, zaznělo na konferenci

BRNO Na první dni veletrhu IDET v Brně, který se věnuje obranné a bezpečnostní technice hned ráno posnídal a následně vedl panelovou diskuzi ministr obrany Lubomír Metnar. S kolegy z firem, které se zabývají zbrojním průmyslem, diskutoval zejména otázky vyzbrojování a podporu rozvoje domácího obranného průmyslu.

Podle Metnara je důležité, aby při nákupech záleželo hlavně na bezpečí jednotlivců, ne tolik na ceně. Proto jsou pro něj klíčoví odborníci, kteří dokážou zakázky posoudit. A důležitá je podle něj i schopnost vlastního zajištění zbrojení.

„Připravujeme všechny strategické dokumenty a plány tak, aby armáda byla schopná na všechny výzvy reagovat, ať už jako důvěrhodný partner v rámci NATO a EU, tak na samotné úrovni obrany státu,“ ujistil Metnar.



„O rozsahu a důležitosti zapojení českého průmyslu do zakázek ministerstva obrany svědčí především fakt, že za poslední rok jsme s českými subjekty uzavřeno 72 smluv v celkovém objemu 25 miliard korun,“ vyzdvihl Metnar s tím, že ministerstvo obrany 90 procent všech smluv uzavřelo právě s českými firmami.

Přesto jsou podle něj vidět nedostatky. „Máme velmi propracovaný zákon o zadávání veřejných zakázek. Jenže se podle něj velmi špatně nakupuje. Připravujeme návrh novely o tomto zákonu, chceme ho změnit a zlepšit,“ podotkl Metnar.

Ministerstvo chystá nákupy za 88 miliard

Přesto se nakupuje a chystají se další podpisy smluv. „V této době dokončujeme přípravy na uzavření smluv, které zvýší obranné možnosti armády. Jde o pořízení pásových bojových vozidel pěchoty, kolových obrněných vozidel Titus, mobilních 3D radiolokátorů MADR, mobilních pasivních sledovacích systémů nebo pořízení víceúčelových vrtulníků,“ vyjmenoval příklady Filip Říha, který je pověřen řízením sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany. Tyto a další zakázky, do nichž chce ministerstvo obrany investovat, dosahují podle Říhy hodnoty až 88 miliard korun. Uzavřít by je ministerstvo mělo uzavřít do roku 2025.

Účastníci diskuze se shodli na tom, že pro české obranné složky je zásadní, aby na zakázkách pro Armádu ČR pracoval český obranný průmysl a výrobky dodával i koncovým uživatelům. „Jednotlivé zakázky jsou rozděleny podle stupně bezpečnosti dodání. Nejbezpečenější jsou ty tuzemské, od státních firem, nejméně bezpečné jsou pak dodávky ze států, které nepatří mezi strategické partnery. V případě krize není bezpečnost dodávek nijak garantovatelná,“ objasnil Říha.



IDET 2019, Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky.

Příkladem české firmy, která spolupracuje s Armádou ČR je například fima Agados. Její jednatel Petr Ostrý představil zaměření společnosti. „Chceme zákazníkům nabízet logistická řešení v takových oblastech, jako je zásobování vodou a jídlem. Některé naše výrobky jsou již nasazeny v armádě,“ informoval Ostrý.

„České univerzity a průmysl zapojujeme už do výzkumů“

Na konferenci promluvil i prezident České zbrojovky Group Lubomír Kovařík. „Stát musí mít kromě definovaných pravidel, jak pořizovat zakázky, také nástroje. Pokud se uvažuje o změně zákonů, bylo by dobré, aby vznikla politicky mezirezortní skupina. Aby se nešlo velké množství návrhů, které se budou zbytečně dlouho projednávat,“ doporučil Kovařík.

Ve dvojí roli se nachází Vojenský technický ústav (VTÚ). Je totiž zároveň dodavatelem i zadavatelem. „Státní podnik ve vztahu k obrannému a bezpečnostnímu průmyslu musí naplňovat strategické požadavky nebo zajišťovat bezpečnostní dodávky. Jsme expertní pracoviště, národní autorita a systémový integrátor. Neseme garance za projekty,“ uvedl Jiří Protiva ředitel VTÚ.

S příspěvkem vystoupil i ředitel Vojenského výzkumného ústavu Pavel Čuda. „Náš podnik byl založen, jako jediný, i jako výzkumná instituce. Zajišťujeme veškerý proces realizace systému. Od výzkumu přes testování až po výrobu zajišťujeme my,“ představil Čuda s tím, že už do výzkumu zapojují české univerzity a český obranný průmysl.