Úroky 777 milionů zaplatíme, říká čínský Evergrande. Dluží ale 6,6 bilionu

Zatím však není jasné, zda bude společnost Evergrande schopna zaplatit úroky ze zahraničních dluhopisů ve výši 83,5 milionu dolarů (1,8 miliardy Kč), které jsou splatné ve čtvrtek. Dalších 47,5 milionu dolarů má pak firma uhradit příští týden ve středu. Na uhrazení těchto závazků má podnik 30 dnů od vypršení doby splatnosti.



„Přestože situace kolem developera Evergrande přispívá ke všeobecné nervozitě, její reálný dopad na čínský finanční systém je v tuto chvíli omezený. Prozatím nejde vidět, že by se plošně zhoršily podmínky financování pro čínské podniky jako takové,“ řekl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Stres podle něj zůstává koncentrovaný v developerském sektoru, firmám z tohoto odvětví se financování zdražuje.

„Z hlediska systémového rizika je situace zvládnutelná. Čína má dostatek nástrojů, jak situaci vyřešit. Zároveň je to v zájmu samotné Číny, jelikož domácí obyvatelstvo díky nemožnosti investovat na zahraničních burzách má poměrně silně zainvestováno v domácích nemovitostech,“ doplnil jednatel společnosti Imperium Finance Václav Kosáček. Propad cen nemovitostí v Číně by podle něj způsobil nestabilitu, která by poškodila zejména tuto asijskou velmoc.

Celkové závazky společnosti Evergrande dosahují 305 miliard dolarů (zhruba 6,6 bilionu Kč). Mezinárodní měnový fond (MMF) podle Reuters v úterý uvedl, že vývoj kolem této firmy pozorně sleduje. Zároveň však vyjádřil přesvědčení, že Peking má nástroje k tomu, aby zabránil, že nynější problémy podniku přerostou v systémovou krizi.



Společnost Evergrande v současnosti vlastní přes 1300 developerských projektů ve více než 280 čínských městech. Podniká také v dalších odvětvích, například ve správě majetku či výrobě elektromobilů a nápojů.