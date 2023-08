Česko může pomoci podnikům s drahými energiemi, rozhodla Evropská komise

Komise to uvedla v tiskové zprávě. Pomoc budou moct získat velké podniky ve všech odvětvích. Režim podpory bude mít podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve srovnání s obdobím od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.

Komise dospěla k závěru, že český režim podpory je „nezbytný, vhodný a přiměřený“ pro nápravu narušení hospodářství členského státu. Podpora bude poskytována do 31. prosince 2023.

Příjemci získají nárok na podporu, jakmile tržní ceny zemního plynu a elektřiny překročí maximální ceny stanovené v režimu, tedy přibližně 210 eur/MWh (5 000 Kč/MWh) za zemní plyn a 105 eur/MWh (2 500 Kč/MWh) za elektřinu. Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi zastropovanými cenami stanovenými v režimu a tržními cenami v roce 2023.

Způsobilým příjemcům bude podpora poskytována prostřednictvím dodavatelů energie, kteří budou muset prodávat zemní plyn a elektřinu za maximální cenu stanovenou v režimu. Tu jim však bude stát následně plně kompenzovat.