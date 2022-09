Plán Evropské komise: snížit spotřebu a zastropovat zelené energie

„Je to už sedm měsíců od doby, kdy Putinovo Rusko agresivně vniklo na Ukrajinu a dopady na Evropu nyní pociťujeme všichni. Příští zimní období budou pro nás těžká, a to nejen ta nejbližší,“ řekl Frans Timmermans úvodem na středeční tiskové konferenci.

Evropská komise chce snížit celkovou spotřebu elektřiny a zavést její povinné omezení ve vybraných částech dne. Navrhuje proto, aby členské země Evropské unie v nejvytíženějších hodinách povinně omezily spotřebu elektřiny o pět procent. Celkovou spotřebu doporučuje snížit o desetinu. Základním kritériem je totiž podle Evropské komise citelné snížení poptávky.

Evropská komise je rovněž pro dočasné zastropování příjmů pro výrobce elektřiny z inframarginálních zdrojů, tedy elektřiny vyrobené technologiemi s nižšími náklady. Jde třeba o obnovitelné zdroje energie, lignit nebo jadernou technologii. Evropská komise pro ně navrhuje stanovit cenový strop ve výši 180 EUR/MWh. To má těmto výrobcům zajistit pokrytí investičních a provozních nákladů tak, aby nedošlo k narušení nových investic. Příjmy, které tento strop překročí, budou vybírány vládami členských států a použijí se na pomoc spotřebitelům při snižování účtů za energie.

„Tato opatření jsou nutnou reakcí na výpadky dodávek energie a současné vysoké ceny. Pokud snížíme poptávku, sníží se i účty. To Putinovi znemožní využívat energetické zdroje jako zbraně. Pomůže to i se snížením emisí a obnoví se díky tomu rovnováha na trhu s energií,“ uvedl eurokomisař Timmermans.

Solidární příspěvek z nadměrných zisků

Zástupci Evropské komise ale uvedli ještě jeden zásadní krok, se kterým nyní pracují. Má jít o dočasný solidární příspěvek z nadměrných zisků generovaných z činností v odvětví ropy, zemního plynu, uhlí a rafinace. To má podle Evropské komise zajistit zachování investičních pobídek v zájmu ekologické transformace. Získané prostředky by byly následně přeposílány ve prospěch zranitelných domácností, společností nebo do energeticky náročných průmyslových odvětví.

I nadále chce Evropská komise také zavést cenový strop pro ruský plyn. Musí však ještě více vyhodnotit dopady takového opatření. „Nadále jsme přesvědčeni o tom, že cenový strop na ruský plyn by se mohl napříč Evropskou unií zavést. Musíme ale ještě posoudit případné nepříznivé dopady takového kroku na některé členské státy,“ řekla komisařka pro energetiku Kadri Simsonová.

Současné energetické krizi se ve středu v dopoledních hodinách věnovala ve svém tradičním projevu i šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Už během něj naznačila, že komise navrhuje omezit také příjmy výrobců elektřiny vyráběné z neplynových zdrojů, kteří mají nebývalé zisky v souvislosti s rekordním růstem cen.

Český premiér Petr Fiala v návaznosti na ohlášené kroky Evropské unie uvedl, že české předsednictví chce s Evropskou komisí na snížení cen energií spolupracovat. Má jít i o revizi trhu s elektřinou.