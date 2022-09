Expert Ludvík: Za výbuchy Nord Streamu je Rusko. Nepochybuji ale, že se u toho najde ukrajinský klíč

Rozhovor

Tři pondělní výbuchy na trubkách plynovodů Nord Stream 1 a Nord Stream 2 připravil Evropu o klíčový zdroj ruského zemního plynu. Dočasně, ale možná už napořád. „Opravit lze všechno, technicky by to byl problém, ale šlo by to. Nemá to ale podle mě význam,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz expert v oboru plynárenství Vratislav Ludvík.