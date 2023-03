Premiér Fiala porcuje peníze z ČEZ, chce je na energopomoc i dálnice

Z loňského rekordního zisku ČEZ získá letos stát i rekordní dividendu, kterou vedení energetické společnosti odhaduje zhruba na 44 miliard korun. Spolu s dalšími příjmy by mělo z ČEZ do státní pokladny přitéct přes sto miliard. A politici si už brousí zuby na to, jak s nimi naložit.