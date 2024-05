Slovensko chce postavit nový jaderný blok, zapojení Ruska Fico odmítá

Slovensko přitom už dříve začalo připravovat projekt nové jaderné elektrárny ve spolupráci s ČR. V roce 2009 za prvního Ficova kabinetu byla kvůli tomu založena firma Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ve které 51 procent akcií kontroluje slovenské ministerstvo hospodářství a zbylý podíl má česká elektrárenská skupina ČEZ. Původně se počítalo s tím, že výstavba tohoto jaderného zdroje začne v roce 2014.

„Musíme reagovat na energetické potřeby. Jsou odhady, že v příštích dvaceti letech může stoupnout spotřeba elektrické energie na Slovensku až o 80 procent. Musí to být zdroj, který bude pod kontrolou státu, což nám umožní zvládat i krizové situace,“ řekl Fico. Ještě loni v listopadu zmiňoval spolupráci s Českem na výstavbě nového jaderného boku nebo využití malých modulárních reaktorů.

„Z politického hlediska si nedokážeme představit, že by technologie přišla z Ruské federace. Bude připravena soutěž,“ uvedla po schůzce s Ficem ministryně hospodářství Denisa Saková k chystané nové elektrárně. Dodala, že tendr by chtěla ukončit ještě současná vláda, která nastoupila do úřadu na čtyřleté období loni.

Využití stávající infrastruktury

Podle Fica chce stát při výstavbě elektrárny využít stávající infrastrukturu v Jaslovských Bohunicích, kde Bratislava v letech 2006 a 2008 kvůli závazkům vůči EU odstavila dva bloky starší atomové elektrárny V1. Zároveň tam největší výrobce elektřiny na Slovensku, společnost Slovenské elektrárne (SE), provozuje vlastní jadernou elektrárnu. Fico uvedl, že výběr této lokality urychlí povolovací řízení.

Atomové elektrárny mají hlavní podíl na výrobě elektřiny na Slovensku. SE loni připojily do energetické sítě dokončený třetí blok jaderné elektrárny Mochovce. Do dokončovaného čtvrtého bloku v Mochovcích by podle SE mělo být palivo zavezeno v příštím roce. Dostavba této elektrárny se výrazně opozdila a prodražila.

Výstavbu nových jaderných bloků připravuje také Česko. Závaznou nabídku na stavbu až čtyř jaderných reaktorů v Česku podali oba vládou oslovení zájemci, tedy korejská KHNP a francouzská EDF. Společnost ČEZ nabídky zanalyzuje, o vítězi i počtu stavěných bloků pak v létě rozhodne vláda. První blok v Dukovanech by měl být hotový do roku 2036.