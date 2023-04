Po vzoru Slovenska. Rušení finančních úřadů nepřinese „vyhazovy“ úředníků, podle Stanjury to zefektivní systém

Po pobočkách České pošty přichází na řadu finanční úřady. Ministerstvo financí chce od července zrušit 77 z 201 územních pracovišť finančních úřadů. Ačkoli opozice bije na poplach kvůli nekoncepčnosti kroku a vzdálení služeb státu občanům, podle bývalého šéfa Generálního finančního ředitelství Jiřího Žežulky nejde o nic dramatického.

„Myslím si, že to nezpůsobí vůbec nic. Jsou to opravdu regionální pracoviště, která nejsou úplně využívaná. Je to víceméně dozvuk historických daňových úřadů, které už nemají v dnešní elektronické době prakticky žádné využití,“ řekl serveru Lidovky.cz Žežulka, který v současné době vede slovenskou finanční správu.