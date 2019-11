Spojené státy v pondělí oznámí protiopatření za francouzskou digitální daň

Washington Spojené státy v pondělí 2. prosince oznámí protiopatření za francouzskou digitální daň. Ve středu to podle agentury AFP uvedl Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR). Do té doby bude podle úřadu hotova zpráva o dopadech daně na americké internetové giganty Google, Amazon, Facebook a Apple, kterých se daň týká především.

Tříprocentní daň z příjmů ze služeb poskytovaných ve Francii platí firmy, které mají v zemi příjmy nad 25 milionů eur (638 milionů Kč) a celosvětově nad 750 milionů eur (zhruba 19 miliard Kč). Platí zpětně od začátku letošního roku.



Do francouzské státní pokladny má daň přinést peníze od velkých internetových firem, které vydělávají i díky francouzským uživatelům internetu, ale sídlí v jiných zemích. Dani se ve Francii říká GAFA, podle začátečních písmen čtyř zásadních zamýšlených plátců, tedy Google, Amazon, Facebook a Apple.

Washington považuje digitální daň za diskriminaci vůči firmám se sídlem ve Spojených státech. Kritizoval ji prezident Donald Trump, který kvůli ní pohrozil zavedením cla na dovoz francouzského vína.

Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy schválila minulý týden i česká vláda. Do státního rozpočtu by daň podle odhadů ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně. Zákon by mohl začít platit během příštího roku. Musí ho ještě schválit parlament a podepsat prezident. Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur, které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun.

Digitální daň chtějí brzy začít vybírat i Rakousko a Itálie. Plány na její zavedení už dříve ohlásily také Španělsko či Británie. Na jejím plošném zavedení v celé Evropské unii se členské státy zatím nedokázaly shodnout.