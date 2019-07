Americký T-Mobile převezme svého konkurenta Sprint. Za více než 600 miliard Kč

WASHINGTON/NEW YORK Americké úřady schválily společnosti T-Mobile US záměr převzít konkurenčního operátora Sprint, a to navzdory obavám z vyšších cen a rušení pracovních míst. Hodnota transakce dosahuje zhruba 600 miliard Kč. O schválení v pátek informovalo americké ministerstvo spravedlnosti.

Firmy T-Mobile US a Sprint se s úřady dohodly, že prodají některé aktivity poskytovateli satelitní televize a internetu Dish Network. Ten by se tak měl stát novým mobilním operátorem ve Spojených státech. Úřady si od tohoto kroku slibují, že omezí negativní dopad spojení T-Mobile US a Sprint na hospodářskou soutěž.