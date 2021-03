PRAHA V podnicích nad 250 zaměstnanců se ode dneška povinně testuje na covid-19. Jak vyplynulo z ankety serveru Lidovky.cz mezi nejvýznamnějšími českými podnikateli, v řadě firem se už po několik týdnů testuje i bez vládního příkazu. Byznysmeni odpovídali i na otázku, co si myslí o případném plošném uzavření průmyslu.

Milan Teplý, generální ředitel Madety: Byl jsem proti testování

Já jsem byl proti povinnému testování, což se obecně ví. Ale dobře, samozřejmě do toho půjdeme. I když máme z našich asi 1550 zaměstnanců celkem kolem 30 pozitivních. Teď právě sedíme s kolegy z vedení a ladíme, jak to udělat s tím testováním. Není to zrovna jednoduché.