Apple karta dává ženám nižší úvěrové limity než mužům. Výjimku neměla ani manželka spoluzakladatele značky

Na službu si stěžoval, jak zjistila americká agentura Bloomberg, podnikatel Heinemeier Hansson, protože dostal dvacetkrát vyšší úvěrový limit než jeho žena. Brzy potom, co na toto téma veřejně upozornil, limit jeho ženy vzrostl.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work.