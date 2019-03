Apple představil novou verzi kultovních sluchátek AirPods 2. Analytici čekali revoluci, změny jsou však ‚neviditelné‘

Praha Apple představil dlouho očekávanou druhou generaci bezdrátových sluchátek AirPods. Analytici a technologické weby se před představením předháněli v nepotvrzených odhadech, jaká vylepšení budou sluchátka mít, většina z nich se však nakonec nepotvrdila. Největší změny se totiž skrývají „pod kapotou“.

V nových AirPods 2 je nový čip H1, díky němuž by se měla sluchátka rychleji párovat s ostatními zařízeními a nabízí 50 % delší výdrž baterie při volání, snazší přístup k asistentce Siri, která je neustále připravena reagovat a prodávají se s pouzdrem, jež podporuje rychlé bezdrátové nabíjení.



Podle serveru Techradar se AirPods v současné době se řadí mezi nejpopulárnější bezdrátová sluchátka na trhu. Na první pohled však druhá řada sluchátek vypadá téměř stejně jako ta první, Apple si za ně však nechá zaplatit víc.

AirPods 2 lze zakoupit buďto se standardním nabíjecím pouzdrem za 4 790 korun, nebo s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem za 5 790 korun. Pouzdro podporující bezdrátové nabíjení je možné samostatně dokoupit za 2 290 korun, přičemž je lze použít také s 1. generací sluchátek.



Vzhled se podle serveru téměř nezměnil, jedinou výraznější odlišností je umístění signalizační LED diody, která se nově nachází na nabíjecím pouzdru tak, aby bylo možné kontrolovat stav baterie při bezdrátovém nabíjení.



‚O nic jste nepřišli‘

Očekávaní analytiků a technologických webů však byly daleko větší. Na veřejnost v posledních měsících prosakovaly nepotvrzené informace, že by v sluchátkách mohly být biometrické senzory, nové materiály, díky nimž budou lépe držet v uších, více barevných variant, voděodolnost nebo například aktivní potlačování okolního hluku.

Nic z toho se nakonec nesplnilo. „Pokud jste si nedávno pořídili první Apple AirPods, nemusíte zoufat, že přijdete o novinku,“ konstatuje Techradar.

Nejdřív vysmívaná, nakonec kultovní

Svá první bezdrátová sluchátka AirPods představil Apple s velkou pompou v roce 2016. Mělo se jednat o designový a revoluční produkt, u veřejnosti se však od začátku dočkal spíše posměchu. Ke kritice přispěla i relativně vysoká cena, na americkém trhu se začala sluchátka prodávat za 159 dolarů (zhruba 3600 korun).

Svým vzhledem některým vtipálkům připomínala například ustřihnuté tyčinky do uší. Další si zase na svých klasických sluchátkách utrhli kabel a chlubili se tím, že je mohou mít taky. Dalo by se říct, že si zákazníci na bezdrátový poslech hudby v té době teprve zvykali. Pokud taková sluchátka vlastnili, tak se nejednalo o pecky, ale o ty přes hlavu.

Tento na první pohled odvážný krok se ale nakonec ukázal jako správný. Co se týče prodeje, sluchátka Airpods překonal během prvních dvou let od uvedení na trh pouze iPad. Podle společnosti Above Abalon, která prodej zboží od Applu analyzuje, by mohli zákazníci během letošního roku koupit dalších 40 milionů párů AirPods, to by znamenalo téměř 90% meziroční nárůst. Podle Above Abalon nyní na celém světě nosí AirPods zhruba 25 milionů lidí.