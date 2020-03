Asijské akcie prudce oslabily, zákaz cest z Evropy do USA překvapil trh

Tokio/Sydney Asijské akciové trhy ve čtvrtek prudce oslabily poté, co americký prezident Donald Trump kvůli novému typu koronaviru rozhodl o zákazu cest z Evropy do Spojených států. To posílilo obavy investorů z negativních dopadů epidemie koronaviru na světovou ekonomiku. Hlavní index tokijské burzy Nikkei klesl o 4,4 procenta na 18 559,63 bodu.

Akcie v Evropě zpevňují. Obchodníci od vlád očekávají další opatření proti koronaviru, ceny ropy se stabilizovaly To představuje jeho nejnižší závěrečnou hodnotu za téměř čtyři roky. Vývoj na trhu s termínovými kontrakty signalizuje rovněž výrazný propad evropských akcií. Trump v noci na čtvrtek ohlásil 30denní zákaz cestování z Evropy do USA, s výjimkou Británie. Omezení, které má ve Spojených státech zpomalit šíření nového koronaviru, bude platit od páteční půlnoci. Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu oznámila, že nynější celosvětové šíření nákazy koronaviru považuje za pandemii. Řeč amerického prezidenta Donalda Trumpa v přímém přenosu na nádraží v Jižní Koreji. Index australské akciové burzy S&P/ASX 200 se dnes propadl o 7,4 procenta na 5304,60 bodu. Zaznamenal tak nejprudší pokles od globální finanční krize a obchodování uzavřel na nejnižší úrovni za více než tři roky. „Pro Austrálii je nyní pravděpodobná technická recese,“ uvedla banka UBS. Technická recese se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Austrálie by ji zažila poprvé od roku 1991.

Oslabují rovněž čínské akcie, index šanghajské burzy Shanghai Composite krátce po 8 hodině SEČ ztrácel zhruba 1,5 procenta. „Zákaz cestování z Evropy (do USA) rozhodně všechny překvapil,“ uvedl jeden z analytiků společnosti ANZ. „Již nyní víme, že ekonomický dopad (koronaviru) je významný. Toto dodatečné opatření dopad na podniky výrazně zvýší,“ dodal.