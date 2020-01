Až 475 pracovníků Pilsen Steel dostane nabídku na odchod dohodou, peníze dostanou od úřadu práce

Plzeň Celkem 475 pracovníků zkrachovalé firmy Pilsen Steel dostane 20. ledna nabídku na ukončení pracovního poměru dohodou z důvodu organizační změny. Zaměstnanci se sejdou ve firmě, kde jim budou od 07:00 do 12:00 k dispozici zástupci úřadu práce. U úřadu mohou nárokovat odstupné, protože firma nemá peníze.

Počítá se s tím, že v podniku zůstane jen zhruba 50 zaměstnanců, uvedl ve čtvrtek po jednání s odbory, úřadem práce a krajem insolvenční správce Jaroslav Brož.

Německá skupina Maxe Aichera, potenciální kupec plzeňských hutí a kováren, které jsou od loňského června v konkurzu a přes rok nevyrábějí, si chce nechat jen necelých 50 lidí. Pracovníci Pilsen Steel dostali naposledy část srpnové mzdy.

„Zaměstnancům bude 20. ledna nabídnuto ukončení pracovního poměru dohodou. Kdo nebude souhlasit, obdrží osobně výpověď z pracovního poměru. Budeme se snažit maximálně vysvětlovat, co je pro koho výhodnější,“ uvedl Brož. Zaměstnancům, kteří se nedostaví, odešlou tentýž den výpověď poštou.

Dohoda může být podle Brože pro zaměstnance výhodnější, pokud budou splňovat zákonné podmínky, neboť získají rychle odstupné od úřadu práce. Insolvenční správce ho nemůže vyplatit, protože peníze nemá. Když si lidé zvolí výpověď, vznikne nárok na odstupné až po výpovědní lhůtě, po 31. březnu.

„Jednání s odbory, úřadem práce a krajským úřadem bylo velmi konstruktivní. Projednali jsme načasování hromadného propouštění. Všichni budeme spolupracovat,“ řekl Brož. Zaměstnanci budou v nejbližších dnech informováni, jak jim může pomoci úřad práce, zda mají nárok na odstupné a jak ho uplatnit. Podle Brože nemusí přihlašovat své pohledávky, tedy dlužné mzdy, u soudu ani u správce. „Jejich mzdové nároky správce automaticky eviduje. Nikdo o nic nepřijde. Pracuje na tom oddělení lidských zdrojů a finanční oddělení,“ uvedl.

Podle náměstka hejtmana Iva Grünera (ČSSD) ze čtvrtečního jednání nevyplynulo, kolik propouštěných už má novou práci. V úterý uvedl, že většina zaměstnanců, kteří jsou od loňského ledna v odstávce za část mzdy, už práci našla. „Jsem přesvědčený, že většina z nich najde uplatnění v kraji,“ uvedl. Někteří odejdou do důchodu nebo do předčasného důchodu, průměrný věk zaměstnanců je přes 50 let. Do evidence úřadu práce se zatím nikdo nepřihlásil, 15 lidí se přišlo na úřad „jen“ informovat.

Podle předsedy Regionální rady odborových svazů ČMKOS Jindřicha Brabce měla většina zaměstnanců v průběhu více než rok trvající odstávky brigády, aby se uživili. Uvítal, že správce nabídl pomoc a přihlásí u soudu jejich mzdové pohledávky. „Správce, vedení firmy i úřad práce se dohodli, jak budou spolu komunikovat tak, aby to pro lidi bylo nejpřijatelnější,“ uvedl. Podle Brabce je velmi těžké v regionu umístit hutníky a kováře. „Ale obecně je pořád hlad po zaměstnancích v kraji, kteří chtějí pracovat,“ uvedl.

Podle Grünera má úřad práce dost finančních zdrojů. „Pokud by chyběly, tak najdeme společnou řeč s krajem na podporu těchto lidí,“ uvedl. O konkrétní rekvalifikacích se nebavili, protože neznají přesná čísla zaměstnanců, kteří o ni budou mít zájem.

Brož zúčastněné informoval, že kupec, kterého stále nezveřejnil, má zkušenosti v oboru, působí i v ČR a podnik kupuje se strategickým záměrem. Kraj chce podle Grünera s firmou navázat spolupráci. Kupní smlouva na celý Pilsen Steel zatím nebyla podepsána. „Zítra (v pátek) máme další jednání o obsahu smlouvy, jsou velmi konstruktivní. Je otázkou krátké doby, kdy předložíme věřitelskému výboru a insolvenčnímu soudu finální znění smluv,“ uvedl Brož. Doufá, že to bude do několika málo týdnů.