Banka v prvním kole COVID II přijala 5900 žádostí za 19 milirad korun

Praha Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v prvním kole programu COVID II přijala od podnikatelů postižených v souvislosti s koronavirem 5900 žádostí na bezúročné úvěry v objemu 19 miliard korun. ČTK to v neděli sdělila mluvčí banky Marie Lafantová. Na celé pokračování programu COVID mělo být původně, stejně jako na první vlnu, vyčleněno pět miliard korun, které by živnostníkům a firmám poskytly půjčky v objemu 20 miliard korun.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) bude do Velikonoc spuštěn program COVID pro pražské firmy. Připravuje se také COVID III, který by měl být v první fázi ve výši 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun, napsal ČTK.



Žádosti do programu COVID II podávali podnikatelé napříč obory. „Jednalo se o stavebnictví, strojírenství, textilní průmysl, startovací a ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod, dopravu, pivovary, cestovní kanceláře a další služby,“ uvedla Lafantová. Na rozdíl od první vlny programu COVID nyní byly zapojeny komerční banky. Podle Lafantové nejčastěji žádali klienti Komerční banky, ČSOB, České spořitelny, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Oberbank, Moneta Money Bank a Sberbank. Za půjčky ručí prostřednictvím ČMZRB stát až do výše 80 procent. Maximální délka záruky jsou tři roky.

Příjem žádostí byl spuštěn ve čtvrtek ráno, po třech hodinách byla vyčleněná suma 1,5 miliardy korun vyčerpána. O půjčku požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podnikatelů. Odpoledne ministr Havlíček zvýšil kapacitu programu na pět miliard korun. Podnikatelé mohli žádosti znovu posílat do páteční půlnoci.

V první vlně programu COVID o bezúročné půjčky ČMZRB přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. Podnikatelům schválila dosud úvěry za více než 300 milionů korun a pokračuje s vyhodnocováním žádostí. Zaměstnancům ČMZRB pomáhají externí pracovníci z ministerstva průmyslu a obchodu nebo ze státní agentury CzechInvest.

Záruky a bezúročné úvěry jsou podle Havlíčka klíčovým programem všech evropských vlád. „Zájem je enormní, posilujeme za pochodu ČMZRB, která za 14 dní musí zpracovat to, co jindy za rok,“ napsal ČTK v SMS. Program COVID II byl financován z fondů EU, o úvěry proto nemohli žádat podnikatelé z Prahy. Pro ty by měl podle Havlíčka být spuštěn program do Velikonoc. Připravovaný COVID III není podle Havlíčka v silách ČMZRB. „Využijeme tzv. portfoliové záruky a hodnocení bude už jen na komerčních bankách, kterým dá ČMZRB plošnou záruku. Inspirujeme se u EIF (Evropský investiční fond),“ uvedl dnes Havlíček.