Bělorusko přerušilo tok ruské ropy. Stále se potýká se znečištěním, bude chtít kompenzace

Minsk Přeprava ruské ropy na Ukrajinu je přerušena, uvedla v pátek běloruská státní ropná společnost Belněftěchim. Dodala, že země se stále potýká se zpracováním znečištěné suroviny, kterou z Ruska obdržela minulý měsíc. S obnovením přepravy suroviny na Ukrajinu běloruská firma počítá v neděli večer, uvedla agentura Reuters.

Ukrajinský provozovatel ropovodů UkrTransNafta v pátek potvrdil, že dodávky ruské ropy do Evropy byly přerušeny. Upřesnil, že běžná přeprava ropy bude obnovena v pondělí.



Bělorusko plánuje, že bude po Rusku požadovat kompenzace za výpadek příjmů z vývozu a tranzitu ropy, které nedostalo kvůli jejímu znečištění v ropovodu Družba. Agentuře Belta to v pátek řekl místopředseda běloruské vlády Ihar Ljašenka.

Ropovod Družba se v Bělorusku rozděluje na dvě větve. Severní vede do Polska a Německa, jižní vede přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Společnost Belněftěchim v pátek uvedla, že přeprava ropy do Polska obnovena nebyla.

Škody, které má kvůli znečištěné ropě rafinerie v běloruském Mazyru, se podle Ljašenky vyšplhají na 30 milionů dolarů (691 milionů Kč). Rafinerie v Mazyru zpracovává ropu, kterou Bělorusko vyváží. Je tak jedním z hlavních zdrojů příjmů běloruského státního rozpočtu.

Dodávky ropovodem Družba, kterým teče ropa i do České republiky, byly přerušeny koncem dubna, kdy vyšlo najevo, že ropa je znečištěná organickým chloridem. Ten může poškodit rafinerie.

Čistá ropa z Ruska by měla do Česka přitéct mezi 26. a 28. květnem. Na Twitteru to v pátek uvedl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr ještě předtím, než přišla zpráva o přerušení evropských dodávek z Ukrajiny. Nový termín je o něco pozdější než předchozí - nejprve se hovořilo o 15. květnu, později o 20. až 25. květnu.