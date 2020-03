I přes pandemii se burze v Šanghaji daří. Společnosti si na ní vydělaly přes 7 miliard dolarů, překonala tak Nasdaq

Šanghaj Akciová burza v Šanghaji se v prvním čtvrtletí poprvé za téměř tři roky ocitla v čele žebříčku burz s největším počtem primárních nabídek na světě, přestože trhy otřásala pandemie onemocnění způsobeného novým koronavirem, která vypukla v Číně.

Celkem 33 společností na hlavní burze a na trhu STAR zaměřeném na začínající firmy získalo podle údajů agentury Refinitiv 7,31 miliardy USD (180,6 miliardy Kč). Šanghaj tak hladce překonala americký Nasdaq, kde 17 firem získalo 5,13 miliardy USD, napsala agentura Reuters.

Přestože se Šanghaji daří, podle analytiků zůstává otázkou, zda si Čína dokáže tuto dynamiku udržet, protože koronavirus nadále způsobuje masivní narušení globálních finančních trhů.



V lednu vstoupila na trh v Šanghaji firma Beijing-Shanghai Speed Railway, která získala 4,4 miliardy USD, což byla většina finančních prostředků získaných z primární nabídky na hlavní burze. Emise na trhu STAR rostly i v únoru, kdy se hospodářská aktivita v zemi téměř zastavila. Celkem osm firem získalo na burze v únoru dvě miliardy USD a dalších pět emisí v březnu bylo ohodnoceno na 615,5 milionu USD.

Čínské burzy si vedly mnohem lépe než západní. Hlavní akciový index burz v Šanghaji a Šen-čenu CSI 300 klesl do pátku o 9,4 procenta, zatímco americký index S&P 500 o 21 procent a panevropský STOXX 600 o 25 procent.

Analytik společnosti EY Terence Ho se domnívá, že fiskální odpověď čínské vlády, která zrychlila svůj masivní program opatření na stimulaci ekonomiky, by mohl podpořit výhled firem, které chtějí vstoupit na čínský akciový trh. Ekonomika i trh s primárními nabídkami by tak díky těmto stimulům mohly oživit mnohem rychleji, až se nemoc dostane pod kontrolu. Čína také uvolnila pravidla pro následný prodej akcií pro firmy, které již jsou kótované na burze, aby tak pomohla firmám zasaženým virem získat peníze.

Je to poprvé od třetího čtvrtletí 2017, kdy se Šanghaji podařilo v primárních nabídkách překonat konkurenční burzy v New Yorku a Hongkongu. Podle analytiků je to obrovským počtem čínských začínajících firem, tzv. start-upů, a zvyšující se tendencí čínských firem nabídnout akcie na domácím trhu, kde získají větší ohodnocení.

Na Nasdaq byl v prvním čtvrtletí největší nabídkou vstup farmaceutické firmy PPD. Ta na počátku února získala 1,86 miliardy USD.

Třetí příčka mezi burzami patří burze v Thajsku díky únorové primární nabídce firmy Central Retail za 2,5 miliardy USD, která byla v zemi zatím největší primární nabídkou.