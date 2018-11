Celkem 2,6 milionu zahraničních turistů se v Česku ubytovalo jinde než v hotelu, třeba přes Airbnb

Praha Zhruba desetina zahraničních turistů se v Česku ubytovala v ostatních ubytovacích zařízeních, kam spadá i Airbnb. Z 27,8 milionu zahraničních návštěvníků šlo o 2,6 milionu lidí. V hotelech a penzionech jich přespalo 8,3 milionu. Celkově přijelo do Česka od ledna do konce září o 4,8 procenta více zahraničních turistů. Na tiskové konferenci to ve středu uvedl Český statistický úřad.

Jednodenních návštěvníků bylo za devět měsíců 14,5 milionu. Tranzitujících cestujících, kteří Českem jen projeli, bylo za tři čtvrtletí 2,4 milionu. Z celkového počtu návštěvníků tedy bylo 39 procent turistů, 52 procent jednodenních návštěvníků a devět procent bylo tranzitujících cestujících.



V hromadných ubytovacích zařízeních se od počátku roku do konce září ubytovalo 16,8 milionu turistů, ve srovnání s loňským rokem o 6,6 procenta více. Převažovali přitom domácí turisté, kterých se ubytovalo přes 8,5 milionu. Hostů ze zahraničí přijelo celkem 8,1 milionu, meziročně o 4,7 procenta více.

Dorazilo nejvíce Němců, počet Ukrajinců se téměř zdvojnásobil

Nejčastěji do ČR mířili návštěvníci z Německa (1,5 milionu), Slovenska (556 000) a Polska (519 000). V porovnání se stejným obdobím minulého roku se nejvíce zvýšil počet turistů z Ukrajiny, a to o 45,8 procenta. Více cizinců přijelo ze sousedních států a z asijských zemí, konkrétně z Číny (26 procent) a Tchaj-wanu (19 procent). Počet příjezdů ze Saúdské Arábie stoupl o téměř čtvrtinu meziročně.

„Více turistů k nám přijelo rovněž ze sousedních států, ale i dalších evropských zemí jako je Velká Británie, Nizozemí, Španělsko či Itálie. Na rozdíl od roku 2017 stagnovala poptávka po ubytování turistů z Jižní Koreje a z Ruska,“ uvedl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Meziročně vyšší počet hostů i přenocování zaznamenaly všechny kraje. Přes 100 000 hostů přibylo v Praze, Jihočeském a Jihomoravském kraji. V pražských hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 5,8 milionu hostů, tedy více než třetina celkového počtu v celé České republice.

„Drtivou většinu klientů pražských hotelů a penzionů tvoří cizinci. Od počátku roku využilo ubytovacích služeb pražských zařízení téměř pět milionů zahraničních turistů. U domácích turistů byl nejoblíbenější Jihomoravský kraj, kam jich od počátku roku zamířilo více než jeden milion,“ dodal vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura.

Nárůst zaznamenaly kempy

Více hostů přenocovalo ve všech hlavních kategoriích ubytovacích zařízení kromě pětihvězdičkových hotelů, kde se celkový počet turistů meziročně snížil o 3,4 procenta. Naopak nejvyššího meziročního růstu dosáhly kempy, kam přijelo o 14,8 procenta více hostů.

Asociace hotelů a restaurací ČR letos upozornila, že nárůst zájmu o sdílené ubytování prostřednictvím aplikací jako Airbnb se začal projevoval v obsazenosti pražských hotelů. Pražští radní v září schválili návrh, podle něhož město bude chtít změnu zákona, která provozování sdíleného ubytování upraví. Loni se v Česku přes Airbnb ubytovalo 1,02 milionu hostů, což byl meziroční nárůst o polovinu. Uvedla to už dříve společnost Airbnb, která v Česku funguje od roku 2009. Na trhu působí například i společnosti Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.