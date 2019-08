Češi jsou na evropské špici v cestování, mají na to. Pětina lidí si však cizinu dovolit nemůže

PRAHA Celý rok šetří, aby mohla strávit v létě týden u moře. Letos manikérka Martina vyjela s rodinou do Bulharska. S manželem a devítiletým synem si dopřáli luxusní hotel s bazény a celodenní stravou. Řada Evropanů takové štěstí nemá a týdenní dovolenou v zahraničí si nemůže dovolit. Češi v této oblasti vylepšují evropský průměr a v unijní osmadvacítce patří do nejšťastnější desítky, vyplývá z nejnovějších údajů statistického úřadu Eurostat.

Vycestovat na týdenní pobyt do ciziny nemůže sice téměř 21 procent Čechů, ale co je to proti takovým Rumunům, kde si o odpočinku v zahraničí může nechat zdát skoro 59 procent z nich. Výjezd na dovolenou si nemůže dovolit i více než polovina obyvatel Chorvatska, Řecka a Kypru. Naproti tomu státy s nejnižším podílem lidí, kteří si musí odepřít odjezd za relaxací, jsou Švédsko (9,7 %), Lucembursko (10,9 %) a Rakousko (12,4 %).



Co se týče zemí visegrádské čtyřky, tedy Polska, ČR, Maďarska a Slovenska, největšími cestovateli jsou právě Češi, kteří předběhli dokonce i Brity, Francouze a Belgičany a vyšvihli se tak nad evropský průměr. Ze středoevropských států dopadlo nejhůře Maďarsko (43 %), jež těsně předběhlo sousední Slovensko (42,3 %).

Na dovolenou mimo republiku loni zamířilo přes pět milionů Čechů a na letošek jsou odhady podobné. Nahrává tomu především příznivá ekonomická situace a úpadek strachu z teroristických útoků v turistických destinacích.



Na špici oblíbenosti se udrželo Chorvatsko. V hledáčku českých dovolenkářů je nadále i Slovensko a Itálie. Renesanci letos zažívá Turecko, kam se čeští turisté začínají ve velkém vracet. Zájem je také o Egypt a Tunisko. Prim hrají zájezdy se službami all inclusive, které dnes platí téměř za standard. Tato položka tvoří 93 procent u všech nabízených zahraničních cest.



Češi na delší dovolené vyrážejí nejen v létě, narůstá počet těch, kteří cestují za teplem v zimních a podzimních měsících. Počet cest do exotických destinací vzrostl loni o desetinu. Za luxusní dovolenou jsou Češi ochotni průměrně utratit 41 500 korun na osobu. Pokud se na ni vydají, nejčastěji míří do Asie, jde o Spojené arabské emiráty, Maledivy, Thajsko, Bali a Vietnam. Vyplývá to z dat cestovní kanceláře Zanzo, jež se na luxusní dovolené v exotických zemích specializuje.

Kancelářím přibývá i klientů, kterým připravují dovolené na přání. Cestovní agentura Invia například podle mluvčí Andrey Řezníčkové chystá plavbu kolem světa na leden 2021. Pojedou na ni dva klienti. Bude trvat 119 dní a jednoho vyjde přes půl milionu korun. „Také jsme prodali poslední místo v zájezdu na Antarktidu v roce 2020 za zhruba 300 tisíc korun,“ prozradila. Letošní trendy v prodejích luxusních dovolených jsou podle ní stejné jako loni, nejvíce se prodávají Vánoce v Karibiku, na Mauriciu a Maledivách.

Oblibu si získává i gastroturistika, boom zažívají například VIP lekce vaření tradičních pokrmů pro danou lokalitu.

Žně letos zažívají i letecké společnosti. A to i přes problémy s odstavenými boeingy. K nejoblíbenějším destinacím Čechů v pololetí patřily zejména evropské metropole jako Paříž, Amsterodam a Londýn. Z dálkových míst vede New York následovaný Dubají, Bangkokem a Bali. Vedle toho se stále častěji prodávají letenky i do méně tradičních míst, například do Gruzie nebo Šrí Lanky.

České cestovatele nebrzdí ani růst cen. Průměrná cena letenky činí v současné době 9380 korun, vloni se držela o zhruba 400 korun níž. „Výrazně roste počet Čechů, kteří upřednostňují prémiové třídy a s nimi spojený větší komfort. Podíl takovýchto letenek meziročně narostl o 6,2 procenta,“ uvedl šéf portálu Letuška.cz Josef Trejbal.