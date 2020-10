Praha Češi si mohou koupit minerální vodu v zálohované plechovce. Záloha jsou tři koruny. Projekt vytvořily značka Mattoni a on-line supermarket Košík.cz, kde je nápoj k dostání. Firmy spolu od ledna nabízejí také zálohované PET lahve. Přednost před klasickými jim dává asi 70 procent jejich zákazníků. Zástupci společností to řekli na středeční virtuální tiskové konferenci. Tématem zálohování obalů se aktuálně zabývá i Svaz pivovarů a sladoven, sdělila jeho výkonná ředitelka Martina Ferencová.

V zálohované půllitrové plechovce si lidé mohou koupit perlivou vodu s citronovou příchutí, podle PR manažerky společnosti Mattoni 1873 Andrey Brožové je právě tato příchuť nejoblíbenější. „Jedná se o úplně první Mattoni v plechovce v celé téměř 150leté historii značky,“ uvedl generální ředitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale.



Podle Stepana Vashkeviche z Institutu cirkulární ekonomiky se loni v České republice prodalo 700 milionů plechovek. Oproti roku 2018 to bylo o 100 milionů víc. Za posledních deset let se pak podle něj počet prodaných plechovek v tuzemsku ztrojnásobil. Podle odhadů EKO-KOMu se vytřídí jen asi tři plechovky z deseti, uvedl. V ČR plošně nefunguje cirkulární systém, kdy by se z použité PET lahve vyrobila nová či z použité plechovky další, uvedla Brožová, která je zároveň mluvčí iniciativy Zálohujme.cz. „K efektivnímu nakládání s těmito nápojovými obaly jsou nezbytné legislativní změny, které umožní zavedení zálohového systému povinného pro všechny výrobce,“ řekla.

Sněmovna v září odmítla povinné zálohování PET lahví, které navrhli lidovečtí poslanci. Naopak Slovensko od roku 2022 zavede zálohování plastových lahví a plechovek. „Aktuálně se seznamujeme s fungováním modelu zálohování obalů, který praktikují na Slovensku,“ uvedla Ferencová ze Svazu pivovarů a sladoven.