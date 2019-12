Česko vyrobí svůj první elektromobil. Na jaře 2020 vyjede z nošovické linky Kona Electric

Praha Korejci se chystají na jaře zahájit ve svém českém závodě výrobu modelu Hyundai Kona. Stane se prvním plně elektrickým autem vyráběným na našem území.

Na jaře příštího roku by z linek automobilky Hyundai v Nošovicích měly začít sjíždět první elektromobily Kona Electric. Továrna se podle zjištění LN už připravuje na výrobu. Vůz z kategorie SUV, který je některými parametry přirovnáván k americké Tesle 3, zatím Hyundai dodává pro celý svět jen z domovské Koreje.

Pro Česko se stane prvním elektromobilem kompletně vyráběným na našem území. Konkurenční Škoda Auto totiž své elektrické Citigo, uvedené nedávno do prodeje, vyrábí v Bratislavě.

Přesun části výroby do Česka, o kterém už v létě spekulovala některá jihokorejská média, potvrdily nyní LN tři nezávislé zdroje. „Oficiální oznámení se čeká někdy začátkem příštího roku,“ uvedl jeden z odborníků seznámený se strategií jihokorejského koncernu. „Z informací z nedávné konference o čisté mobilitě je zřejmé, že to u nás Hyundai myslí s elektrickou Konou vážně. Je to pro Českou republiku v tomto oboru zásadní věc,“ přidává se předseda Asociace elektromobilového průmyslu Jaromír Marušinec.

Čeká se jen na schválení u nejvyššího vedení. Samotná automobilka však informaci ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. „K možné výrobě elektrického modelu Kona v našem závodě vám ještě nemohu poskytnout bližší informace a komentář, jelikož o jeho výrobě v Nošovicích nebylo učiněno rozhodnutí,“ reagoval mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Pavel Barvík.

Kona Electric je vůz kategorie SUV, baterie v případě verze s kapacitou 64 kWh umožňuje na jedno nabití dojezd kolem 400 kilometrů. Cena přes milion korun není lidová, ale v této kategorii elektromobilů patří k těm nižším.

Kona Electric má kompaktní rozměry, vhodné do města, a zároveň má populární a módní tvar SUV. S ikonou v oboru Teslou 3 má srovnatelnou efektivitu. A patří tak mezi nejúspornější elektromobily na trhu.

Elektromobily tvoří stále jen zlomek ze všech 5,7 milionu osobních vozů, které brázdí Česko. Počet ale prudce narůstá. Před deseti lety jezdilo u nás pouze 39 elektromobilů, na konci loňského roku 3038 a v polovině letošního už 3685 plně elektrických vozů – tedy bez hybridů.

Trojka na trhu

Nošovice jsou jediným výrobním závodem Hyundaie v Evropské unii, sériovou produkci tu koncern zahájil v listopadu 2008 a přímo zaměstnává 3,3 tisíce lidí. Z Česka exportuje automobily, kterých plánuje za letošní rok vyrobit na 318 tisíc, do 69 zemí.

U nás je Hyundai v prodejích trojka na trhu. Od ledna do listopadu klesl celkový odbyt všech nově registrovaných osobních aut o 6,3 procenta na 231 208 vozů, z toho nejvíce prodala domácí Škoda, jež vylepšila prodej o 0,75 procenta na 80 350 vozů. Druhému Volkswagenu prodej propadl o 16,7 procenta na 19 221 aut. Třetí Hyundai zaznamenal pokles prodeje svých značek o 7,6 procenta na 17 824 vozů.

Just bought myself a new car. 2019 Hyundai Kona. pic.twitter.com/QjvvF9FTrn — J.J. Knight (@PBZtheSeries) December 2, 2019

Elektromobily sice celkové prodeje v nejbližší budoucnosti nevytrhnou, ale jejich odbyt výrazně poroste. Automobilky je totiž musí v Evropě stůj co stůj prodávat. Od roku 2021 budou platit vysoké pokuty, pokud nesplní přísné limity na emise oxidu uhličitého. Právě elektrická auta pomohou tyto nové normy splnit a pokutám se vyhnout. Vyplatí se je tak prodávat i se ztrátou.

Silnicím vládne e-VW

Nejpočetněji zastoupeným autem na baterky je u nás Volkswagen, konkrétně modely e-UP a e-Golf, kterých podle údajů Asociace elektromobilového průmyslu jezdilo po Česku v půlce letoška 683. Na druhém místě je značka Nissan – Leaf a e-NV 200 (582 aut), dále pak Tesla s modely S a X (463 vozů). Hyundai se 136 auty modelů Ioniq, Kona a Kia Soul je na devátém místě.

Vyznavači elektromobility argumentují šetrností k životnímu prostředí a oproti spalovacím motorům výrazně nižšími provozními náklady za pohon (kolem 30 haléřů na kilometr) a servis. Kritici zase zdlouhavým nabíjením, stále nevelkým dojezdem na jedno nabití a pro běžného řidiče vysokou pořizovací cenou. Ekologičtěji než diesely nebo benzinové vozy vychází elektromobil při započítání emisí během celého životního cyklu, tedy včetně výroby elektřiny, baterie a její recyklace, až po ujetí desítek tisíc kilometrů