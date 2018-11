Česko zasáhlo zdražování. Průměrná rodina ročně utratí několik tisíc navíc

PRAHA Pokud zamíříte v těchto dnech do supermarketu, tak budete muset s největší pravděpodobností vytáhnout z peněženky více peněz. Společně s růstem mezd zdražuje zelenina, drůbež, mléko, ale také alkohol, elektřina či některé služby. Jde o několikakorunové částky, po sečtení všech položek to ale v souhrnu může rodinu přijít i na několik tisíc za rok.

Tříčlenná rodina nasedá do auta a míří na velký předvánoční nákup. Po cestě se zastaví u čerpací stanice, kde natankují 50 litrů nafty. Loni ve stejnou dobu zaplatili za litr 30,7 koruny, letos se cena vyšplhala na 33,5 koruny. Při tomto množství paliva je cenový rozdíl 140 korun.

Po zastávce na benzince rodinu čeká nákup potravin a opět si musí připravit více hotovosti než loni. V posledních měsících zdražila zelenina, drůbež, brambory, mléko či pivo. U jednotlivých produktů se cena zvedla pouze o pár korun, plný košík potravin může být ale dražší až o několik stovek korun.

Co stojí za růstem cen?

Přehled cen Nafta - 30,7 Kč/L (loňský listopad) ►33,5 Kč/L (k 25.11.2018) - při měsíčním natankování 50 litrů vzrostou roční náklady zhruba o 1600 korun.

- 30,7 Kč/L (loňský listopad) ►33,5 Kč/L (k 25.11.2018) - při měsíčním natankování 50 litrů vzrostou roční náklady zhruba o 1600 korun. Elektřina - Od 1. ledna pro některé spotřebitele vzroste cena v průměru o 40 korun měsíčně. Ročně si pak musí připlatit 480 korun navíc.

- Od 1. ledna pro některé spotřebitele vzroste cena v průměru o 40 korun měsíčně. Ročně si pak musí připlatit 480 korun navíc. Zelenina

- Mrkev - 10 Kč/Kg (loňský listopad) ► 20 Kč/Kg

- Květák - 22 Kč/Ks (loňský listopad) ► 30 Kč/Ks

- Brambory - 14 Kč/Kg (loňský listopad) ► 19 Kč/Kg

- Mrkev - 10 Kč/Kg (loňský listopad) ► 20 Kč/Kg - Květák - 22 Kč/Ks (loňský listopad) ► 30 Kč/Ks - Brambory - 14 Kč/Kg (loňský listopad) ► 19 Kč/Kg Pivo - Pilsner Urquell - V některých restauracích až o 4 koruny navíc za jeden půllitr.

- Pilsner Urquell - V některých restauracích až o 4 koruny navíc za jeden půllitr. Jízdné ČD - Od 9. prosince ČD zdražují základní jízdné o 2,5 %. U vzdálenosti 25 kilometrů to bude ze 45 korun na 46 korun, u vzdálenosti 50 kilometrů se cena zvýší o 2 koruny a u větší vzdálenosti například 100 kilometrů se zdraží ze 147 korun na 151 korun.

„Jedním ze společných jmenovatelů zdražování je růst mezd. Ten se projevuje zejména ve službách, ale svou roli hraje u většiny dalších výrobků. Mzdy, ale i rostoucí ceny energií a komodit, zvyšují náklady podnikatelům, produktivita práce to nedokáže ani zdaleka vyrovnat. Podnikatelé tak buď musí sahat do svých ziskových marží nebo zvyšovat ceny. V současnosti dělají obojí,“ řekl pro Lidovky.cz Viktor Zeisel, vedoucí ekonom Komerční banky.



Nezdražují pouze potraviny a palivo, ale také elektřina. V průběhu letošního roku cena elektřiny na burze rostla. To dost komplikuje život obchodníkům, kteří nakupují elektřinu na příští rok na poslední chvíli. Zaplatí až o desítky procent více. Od nového roku zdraží také energetická společnost ČEZ, která zvedla cenu naposledy zhruba před půl rokem. Od Nového roku zdraží části zákazníků elektřinu o osm procent. Půjde o lidi, kteří nemají zafixovány ceny, elektřinou netopí a neohřívají pomocí ní vodu. Pro většinu z nich bude zdražení do 40 korun měsíčně. Ročně to může dělat až 400 korun navíc.



„Neregulovaná část ceny elektřiny pro koncové zákazníky se hýbe vždy v závislosti na vývoji cen na velkoobchodním trhu. Tam cena za poslední rok vzrostla o extrémních 45 %, zejména kvůli růstu cen komodit (uhlí, plyn) a emisních povolenek,“ popsal Jan Škampa, vedoucí tradingu v energetické společnosti Nano Energies.

Pro budoucí vývoj ceny je možné říct jedině to, že v tuto chvíli je cena pro rok 2020 zhruba o 100 Kč/MWh níže než pro rok 2019. Nicméně to se ještě bude podle Škampy v průběhu roku dál vyvíjet. „Silová cena elektřiny podle našeho odhadu vzrostla o 10 %. Při rozumném růstu ceny za distribuci by se celková cena pro spotřebitele měla zvýšit o něco více než 5 %,“ dodal Viktor Zeisel z Komerční banky.



Firma E.ON byla prvním významnějším dodavatelem, který zdražil od listopadu také cenu plynu. Části klientů vzrostla v průměru o pět procent. Od Nového roku ho bude následovat i MND, jejichž zákazníci si u roční faktury připlatí v průměru asi o devět procent v závislosti na spotřebě. Situaci na trhu s plynem analyzují také další firmy, včetně největšího distributora plynu v ČR, společnosti Innogy, a Pražské plynárenské.

Specifické zdražování čeká spotřebitele u vody. Vodné a stočné se zdražuje v každém kraji jinak. Například firma Severomoravské vodovody a kanalizace od 1. ledna zvyšuje ceny pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku u vodného o 2,42 koruny a u stočného o 1,59 koruny, celkem jde tedy o 4 koruny. V Plzni tento nárůst bude činit pouze 2,2 koruny. Brno zdraží vodné a stočné téměř o čtyři koruny.

Až tři tisíce navrch

Když sečteme náklady tříčlenné rodiny dohromady, zjistíme, že ročně utratí o několik tisíc korun více než loni. Pokud jednou měsíčně natankují svůj vůz při nynějších cenách, zaplatí ročně v průměru přes 1500 korun navíc. Zdražení elektřiny pro ně může znamenat téměř 500 korun navíc. U potravin si pak budou muset připravit několik stovek korun. Od 9. prosince také zdražují České dráhy, cena u obyčejného jízdného poroste o několik jednotek korun.