ČEZ za rok zdvojnásobil počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily

Praha Energetická firma ČEZ za poslední rok zdvojnásobila počet rychlodobíjecích stanic pro elektromobily na 100. Dalších téměř 60 stanic umožňuje normální, tedy pomalejší dobíjení. Uvedli to ve čtvrtek zástupci společnosti. V Česku je celkem zhruba 400 dobíjecích stanic od různých provozovatelů.

Ministerstvo dopravy chce během příštích čtyř let podpořit z operačního programu Doprava vybudování okolo 500 dalších rychlodobíjecích stanic po celé ČR.

„Počet elektromobilů na českých silnicích dynamicky roste a momentálně se blíží třítisícové hranici. Evropa vidí v elektromobilitě budoucnost dopravy, takže s výstavbou veřejné dobíjecí infrastruktury nemá smysl otálet. Do konce roku chceme překonat hranici celkových 200 stanic v naší síti,“ uvedl člen představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani.

Díky hustší dobíjecí infrastruktuře i širší nabídce automobilek by se příští rok podle Cyraniho mohlo v Česku prodat 3000 elektromobilů, jejich počet by se tak zdvojnásobil. Do roku 2030 by pak v Česku mohlo jezdit až půl milionu elektromobilů.

ČEZ odhaduje, že se letos objem elektřiny odebrané na všech jeho stojanech posune k 1,5 milionu kWh, tedy o polovinu více než loni. Příští rok podle odhadů odběr výrazně přesáhne dva miliony kWh, což je například ekvivalent 40 000, resp. 50 000 plných dobití elektromobilu střední třídy.

Síť veřejných dobíjecích stanic ČEZ začala vznikat v roce 2012. V lednu před sedmi lety zahájila pod značkou ČEZ provoz první klasická dobíjecí stanice a 20. září stejného roku následovala první rychlodobíjecí stanice umístěná před centrálou společnosti v Duhové ulici.

Standardem v síti rychlodobíjecích stanic ČEZ je stojan ABB umožňující nabíjení všech typů a značek elektromobilů. Dobití většiny kapacity baterií elektromobilu zvládne do 20 minut. Stojan je vybavený je DC konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS o výkonu až 50 kW. Součástí nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se standardním konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až do 22 kW. V příštím roce by měl ČEZ v rámci pilotního projektu přijít s dobíječkou s výkonem 150 kW.

Prodej nových elektromobilů na českém trhu v prvním pololetí stoupl o pětinu na 324 aut s čistě elektrickým pohonem. Prvenství drží Nissan s prodejem 87 aut, následují BMW a Volkswagen, které prodaly shodně 66 vozů. Na dalších místech skončily Hyundai (40) a Tesla (36).