Čínský AliExpress otevřel u Madridu první prodejnu v Evropě. Na slíbené dárky čekaly tři tisíce lidí

„Španělsko je pro skupinu Alibaba klíčovou zemí, je to pro nás brána do Evropy,“ řekl španělskému rozhlasu Cadena SER šéf AliExpressu pro Španělsko a Portugalsko Rubén Bautista. Na dotaz, zda se firma chystá otevřít další obchody v Evropě, odpověděl neurčitě. „Půjde-li vše dobře, nevylučujeme otevření dalších prodejen v Evropě,“ uvedl.

Avizované otevření prodejny v obchodním centru Xanadú v městečku Arroyomolinos přilákalo stovky lidí, podle deníku La Vanguardia jich byly asi tři tisíce. Čtyřiatřicetiletý David Cardero byl u obchodního centra už od pátečního rána, aby byl v neděli v poledne první na řadě. Pro ostatní vytvořil pořadník, kam se lidé zapisovali, aby mohli v klidu odejít na toaletu nebo se občerstvit.

The first @AlibabaGroup AliExpress physical store in Europe, inside a huge mall in the outskirts of Madrid. People queuing the night before and this was before the doors opened. Pure madness pic.twitter.com/V8a1JhzSGJ