CK Neckermann bude zájezdy na příští týden řešit individuálně. Plošně zájezdy rušit nebude

PRAHA Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, bude zájezdy naplánované na příští týden řešit individuálně podle aktuální situace v dané destinaci a hotelu. Plošně už zájezdy rušit nebude. Týkat by se to mělo zhruba 230 klientů. Řekl to mluvčí firmy Jan Šrámek. Kancelář už dříve zrušila všechny letecké zájezdy do 6. října. V současnosti má společnost v zahraničí kolem 200 klientů.

„Všichni klienti budou v co nejkratší době informováni, zda jejich zájezd bude realizován, či nikoliv,“ uvedla společnost. Rozhodnutí se zatím týká zájezdů naplánovaných pro celý příští týden, tedy od 7. do 13. října. O dalších prodaných dovolených v dalších týdnech a měsících se rozhodne později. Nové zájezdy CK už od minulého týdne neprodává.

České pobočce zkrachovalé CK Thomas Cook se dařilo, zvýšila tržby na miliardu a vydělala 15 milionů V minulém týdnu kancelář rozhodla o zrušení všech leteckých zájezdů naplánovaných do 6. října. To postihlo přes 500 klientů společnosti. Peníze za zakoupené zájezdy CK klientům vrátí v plném rozsahu. O další budoucnosti tuzemské cestovní kanceláře Neckermann zatím stále není rozhodnuto. „Bude záležet na jednání s německými investory,“ doplnil Šrámek. Ve hře jsou tři varianty možných řešení - buď bude vyhlášena likvidace, nebo se firma prodá, anebo si tým z české pobočky založí novou cestovní kancelář. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež v pondělí řekl, že rozhodnutí pravděpodobně padne až v příštím týdnu. CK Neckermann po krachu Thomase Cooka přestala v Česku prodávat zájezdy a přešla do nouzového režimu S končící sezonou se postupně snižuje počet klientů, které má CK Neckermann v zahraničí. Nyní jich je kolem 200, nejvíce v Turecku a Řecku. Většina z nich by podle Šrámka měla dokončit svou dovolenou podle plánu. Dosud musela společnost předčasně ukončit jen několik zájezdů, podle Šrámka se jedná o číslo v řádu jednotek. Vedle toho kancelář řeší také případy, kdy si klienti museli pobyt zaplatit ze svého, ačkoli společnost hoteliérům poskytla garance. Problémy vznikly především na Mallorce. CK slíbila svým klientům platby uhradit. Česká pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook loni navýšila své tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk společnosti se naopak snížil zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů. Pobočka zahrnuje dvě základní divize, vedle CK Neckermann je to ještě firma Global Travel Lufthansa City Center.