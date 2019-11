CK Neckermann jedná s investory o budoucnosti firmy. Jasno stále není

Cestovní kancelář Neckermann, tuzemská pobočka zkrachovalé britské skupiny Thomas Cook, stále jedná s několika potenciálními investory o budoucnosti firmy. Výsledky jednání rozhodnou i o zájezdech v příštím roce, kterých má kancelář prodáno přes 500 pro přibližně 1 800 klientů. ČTK to v pondělí řekl mluvčí firmy Jan Šrámek. Do konce letošního roku by mělo s CK odjet na dovolenou ještě asi 450 lidí.

Jednání o budoucnosti firmy se vedou už téměř dva měsíce. O jejich výsledku však podle Šrámka stále není jasno, zřejmý není ani termín možného rozhodnutí. Ve hře jsou přitom stále všechny možné varianty, a to prodej kanceláře novému vlastníkovi, osamostatnění společnosti nebo její likvidace.



Jednání budou klíčová i pro osud už prodaných zájezdů. Podle Šrámka by nyní mělo být rozhodnuto o všech zájezdech do konce letošního roku. Uskutečnit by se jich mělo kolem 150, zhruba stejný počet kancelář nejspíš zruší. „I když hledáme různé alternativy, v některých případech musíme přistoupit ke zrušení rezervace,“ uvedl. Neckermann v uplynulých týdnech rušil přibližně polovinu prodaných zájezdů. Kancelář zrušené zájezdy svým klientům průběžně proplácí, do dnešního dne tak uhradila více než 17 milionů korun.

Pro příští rok má kancelář prodáno přes 500 dovolených. Většina z nich jsou lyžařské zájezdy, u kterých CK většinou nezajišťuje dopravu. CK se podle Šrámka bude snažit zajistit, aby se uskutečnily podle plánu. Důležité však opět budou jednání s investory.

Ty rozhodnou i o případném obnovení prodeje nových zájezdů. Kancelář v současnosti zajišťuje pouze rezervace, které prodala ještě před krachem mateřské společnosti, nové zájezdy od konce září nenabízí. Neckermann například tak nemá pro příští rok prodány žádné zájezdy pro hlavní letní sezonu.

Tuzemská pobočka CK Neckermann je součástí britské kanceláře Thomas Cook, která v závěru září vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Návrh na insolvenci podaly také rakouská, německá a polská divize skupiny.

Česká firma loni navýšila tržby na 995 milionů korun, meziročně o téměř 21 procent více, vyplývá z výroční zprávy společnosti. Zahrnuje účetní období od října 2017 do konce září 2018. Čistý zisk klesl zhruba o sedm milionů na 15,3 milionu korun. Z předchozích let ovšem podniku zůstala neuhrazená ztráta téměř 103 milionů korun. Pobočka zahrnuje dvě základní divize - vedle CK Neckermann je to firma Global Travel Lufthansa City Center.