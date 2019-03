Dětské nemoci mobilních plateb. Některé služby zatím v Česku fungují jen omezeně nebo vůbec

PRAHA V Česku mobilní placení Apple Pay či Google Pay využívají řádově už statisíce lidí. Jenže zatímco možnost platit v obchodech telefonem či hodinkami si lidé pochvalují, u některých dalších služeb, jako je například refundace peněz na kartu nebo výběr hotovosti u obchodníka (takzvaný cashback) či z bankomatu, může nastat potíž.

„Nedávno mě v řetězci Marks and Spencer upozornili, že když teď zaplatím pomocí Apple Pay a budu chtít zboží vrátit, musím si přinést běžnou kartu,“ řekl LN jeden ze zákazníků, který bezhotovostně už jinak než prostřednictvím Apple Pay téměř neplatí a nepřál si zveřejnit své jméno.

To potvrzují banky i obchodníci. „Zatím tuto funkci nepodporujeme. V současné době posíláme peníze zpět na klasický účet. O možnosti vracení však nyní velmi intenzivně diskutujeme,“ uvedla Patricie Šedivá, mluvčí společnosti Alza.

Záleží na terminálech

CO JE TO APPLE PAY Mobilní platební a digitální peněženka od firmy Apple, která umožňuje provádět platby pomocí jejích zařízení. Služba, kterou ve světě používá přes 250 milionů lidí, v Česku funguje od 19. února.



Nejde přitom o to, že by tuzemské banky tyto služby spojené s platformami jako Apple Pay či Google Pay neumožňovaly. Primární je, zdali tyto funkce podporuje i platební terminál.

„Mobilní placení se chová stejně jako klasická karta, a to včetně reklamací a kreditních transakcí, jako jsou vratky. Pokud se dělá vratka přiložením karty, mělo by to jít i mobilem. Problém by mohl nastat jen při nějakém specifickém nastavení konkrétního terminálu. Pak by se mohlo stát, že terminál bude vyžadovat vložení karty,“ vysvětluje Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

„Terminály společnosti Global Payments, potažmo České spořitelny vratky umožňují. Pokud naši klienti platí Apple Pay u obchodníků, kteří mají terminály vydané jiným poskytovatelem, nemůžeme refundaci garantovat,“ říká pak mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

S výběry peněz je zatím potíž

Větší problém je, pokud si lidé chtějí přes kartu vybrat hotovost prostřednictvím služby cashback přímo u obchodníků, kteří to umožňují.

„Bezkontaktní technologie zatím nepodporuje službu cashback. Nicméně už se to do budoucna řeší a pracuje se na změně,“ sdělil LN Marcel Gajdoš, ředitel Visa pro Slovensko a Česko.

České platební karty s Apple Pay (v tisících, březen 2019) Komerční banka 54 Česká spořitelna 49 Air Bank 44 Moneta Money Bank 31 mBank 15 Twisto 7,5 J&T Bank v řádu tisíců ZDROJ: BANKY

Omezení se přitom týkají i výběru peněz z bankomatů.

„Od listopadu loňského roku umožňují naše bankomaty bezkontaktní výběry nejen kartou nebo nálepkou, ale i pomocí NFC čipu v telefonu. Ne každá služba placení mobilem u všech bank to ale zatím umožňuje. Záleží na nastavení samotné služby nebo banky,“ říká Jana Karasová z Air Bank. A dodává, že klienti banky, kteří mají telefony s operačním systémem Android a používají aplikaci My Air, by možnost bezkontaktního výběru peněz měli získat ještě v průběhu letošního roku.

Výběry hotovosti přes Apple Pay pak umožňuje například i Česká spořitelna.

Komerční banka se k tomu teprve chystá. „Bezkontaktní výběry z bankomatů spouštíme v průběhu dubna včetně možnosti vybírat prostřednictvím Google Pay a Apple Pay,“ dodal závěrem Pavel Zúbek.