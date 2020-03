Do Česka míří hotelový řetězec Deutsche Hospitality. Pronajme si hotel od Penty

Praha Na pražský hotelový trh vstoupí v roce 2024 hotelový řetězec Deutsche Hospitality prostřednictvím své značky Zleep. Podepsala 20 letou nájemní smlouvu s firmou Penta Real Estate, která pro ní v areálu Waltrovka vybuduje hotel se 166 pokoji ekonomické třídy za zhruba půl miliardy korun. Vedle hotelu vyrostou na brownfieldu bývalých garáží ministerstva vnitra dvě administrativní budovy a 450 bytů. Vyplývá to z informací obou firem.

Deutsche Hospitality již dříve oznámila první projekty pod značkou Zleep Hotels ve Španělsku a Německu. Praha je dalším potvrzením expanze, kterou společnost plánuje i v dalších zemích Evropy.



„Praha dokonale doplňuje naše portfolio. Zvyšuje se tady poptávka po ubytování. Hotel Zleep nabídne cenově výhodnou možnost na skvělém místě jak pro turisty, tak obchodníky. S Pentou se zároveň chceme podílet i na dalších projektech,“ uvedl generální ředitel Deutsche Hospitality Thomas Willms.

„Pro Waltrovku jsme získali inovativní a dynamickou značku, Deutsche Hospitality je renomovaným hráčem v hotelnictví, chceme uzavřít dlouhodobou dohodu o spolupráci. Vedle hotelového řetězce Motel One by tak Penta získala dalšího silného partnera v oblasti výstavby, která má v Praze velkou perspektivu,“ uvedl ředitel Penty Real Estate pro rezidenční a hotelovou výstavbu David Musil.

Rok 2019 byl pro pražský hotelový sektor z pohledu transakcí rekordní. Objem investic do hotelových nemovitostí přesáhl 500 milionů eur. To je nejvíce v historii a dvakrát více, než průměr posledních pěti let. V roce 2020 by navíc objem hotelových transakcí mohl dosáhnout dvojnásobné hodnoty, tedy jedné miliardy eur.

„V horizontu příštích tří let má v Praze přibýt zhruba tisíc hotelových pokojů, a to hlavně díky znovuotevřeni hotelu Evropa na Václavském náměstí pod značkou W Hotels, přestavbě Cukrovarnického paláce na Senovážném náměstí na hotel Andaz nebo novostavbě Hard Rock Hotel na Letné,“ podotkl analytik společnosti Cushman & Wakefield Tomáš Cejnar. Jde podle něj o hotely luxusního segmentu, ne economy lifestyle s mezinárodním operátorem, kterých je v Praze stále velký nedostatek.

Společnost Zleep Hotels, která provozuje hotely v Dánsku a Švédsku získala skupina Deutsche Hospitality v loňském roce. V Evropě provozuje ještě čtyři hotelové sítě: Steigenberger Hotels& Resorts, hotely Maxx, Jaz a IntercityHotels.

Penta Real Estate patří do skupiny Penta Investments, která vstoupila do sektoru realit v roce 2005. Od té doby se vyprofilovala v lídra na realitním trhu v České republice a na Slovensku, působí také v Polsku. V Praze Penta postavila kancelářský komplex Florentinum nebo administrativní budovy Churchill nad hlavním nádražím. V Praze 5 buduje novou rezidenční a kancelářskou čtvrť Waltrovka. V různém stádiu rozpracovanosti jsou další realitní projekty Penty v oblasti pražského Masarykova nádraží nebo čistě rezidenční projekt v areálu bývalého Nákladového nádraží Žižkov.