‚Dvacková horečka‘. S numismatikou to nemá nic společného, říká odborník o frontách na výroční mince

PRAHA V úterý skončil výdej výročních mincí s portréty Tomáše Garrigua Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše. Nejen u pražské pobočky České národní banky (ČNB), která mince vydávala, se tvořily každý den fronty měřící až několik stovek metrů. Podle numismatika Františka Křesťana tyto mince nemají numismatickou hodnotu a za několik let na ně všichni zapomenou. Většina lidí, které server Lidovky.cz oslovil však tvrdí, že mince bere spíše jako dárek.

Fronta měřící několik stovek metrů čekala na zájemce o speciální mince, kteří zamířili během úterý do České národní banky v Praze. Někteří zde čekali téměř tři hodiny, i přesto ale většina neztrácela pozitivní náladu, naopak se lidé těšili na unikátní dvacetikorunové mince. „V pondělí to šlo rychleji, protože se tady v dešti nikomu nechtělo stát,“ prozradila serveru Lidovky.cz žena, která stála téměř na samotném konci fronty. „Vzala jsem si jich málo, dnes jdu ještě pro další, abych je mohla darovat příbuzným na Vánoce,“ dodala žena.

Fronta se táhla několik stovek metrů.

Někteří berou minci jako dárek, další zase jako výdělek

Ne všichni však pro mince přišli proto, aby ji někomu darovali nebo si ji schovali. Na aukčním portálu Aukro se prodávala v předešlých dnech sada tří výročních mincí za více než dva tisíce korun. Někteří tak tyto ojedinělé dvacetikoruny využili k přívýdělku.



„Přemýšleli jsme nad tím, že bychom si výroční mince nejdříve koupili od někoho přes internet. Nakonec jsme se raději vydali přímo na místo,“ řekl pro Lidovky.cz Jan Šika, který se do ČNB vydal s Denisou Stiborovou. „Dovolenou jsme si kvůli tomu nebrali, naštěstí jsme dnes oba měli čas,“ dodala Stiborová. Mince použijí také jako dárek pro známé. Měli štěstí, že pro ně nezamířili později, kolem jedné hodiny odpolední už totiž zaměstnanci ČNB ukončili frontu a další zájemce, kteří se řadili na konec řady, už posílali domů. Jinak by nestihli obsloužit všechny do konce zavírací doby.



Patrik Kozlík: Před ČNB je momentálně fronta dlouhá několik stovek metrů. Její konec jsem našel až v ulici Nekázanka. Lidé, kteří procházejí kolem se musí v užších místech proplétat davem.

Davové šílenství překvapilo i samotnou ČNB. „Míra zájmu o mince naše očekávání skutečně předčila. Jsme potěšeni, že se nám podařilo dvacetikorunami s portréty tvůrců státu, které jsou jedním z příspěvků ČNB k 100. výročí založení Československa, takto úspěšně oslovit veřejnost,“ sdělila mluvčí ČNB Denisa Všetíčková.



Podle ČNB je emise dvacetikorun s portréty významných osobností ČSR ve srovnání s pamětními mincemi více než 50násobná - každá z mincí má náklad 200 tisíc kusů. Nelze tak očekávat výrazné zhodnocení ceny mincí. Centrální banka zároveň zopakovala, že současná možnost výměny dvacetikorun není poslední šancí jak mince získat. Bude totiž možné koupit je i příští rok v sadách šesti příležitostných oběžných dvacetikorun.



S numismatikou to nemá nic společného, tvrdí odborník

Numismatik František Křesťan ze společnosti Aurea se na šílenství způsobené výročními mincemi dívá poněkud skepticky. „Myslím si, že se za dva roky o tyto mince budou lidé zajímat méně než dnes. Mezi drahé a hodnotné mince patří například ty z první republiky, které se ale vydávaly v řádech několika nižsích tisíců. V tak velké emisi se nemůžeme bavit o nějaké vzácnosti. S numismatikou to nemá moc společného,“ popsal pro Lidovky.cz Křesťan.



Podle něj se z lidí, kteří vystáli několikahodinovou frontu, nestanou sběratelé minci. Většina do ČNB podle Křesťana zamířila z toho důvodu, že chtějí vydělat peníze. „Samotná mince velkou část lidí nezajímá. Jsou fascinováni penězmi a zajímají se o růst hodnoty. Je jedno jestli se jedná o hokejové kartičky, pokémony nebo mince,“ dodal Křesťan.



Výroční dvacetikoruny s portréty Edvarda Beneše, Tomáše Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika.

Výměnu ČNB zahájila minulý týden ve středu a po všechny dny ji doprovázely fronty před pobočkami centrální banky. Od každé mince si lidé mohli vyměnit na osobu maximálně tři kusy od každého vzoru.