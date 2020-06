Známá herečka Emma Watsonová usedne do vedení módního gigantu Kering

Britská herečka a aktivistka Emma Watsonová se stala součástí vedení luxusního módního konglomerátu Kering, do něhož spadají světové značky jako Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta nebo Alexander McQueen. Skupina tak chce prorazit na poli udržitelné módy mezi mileniály a porazit hlavního soka, skupinu LVMH.

Podle francouzského Keringu je Watsonová „jedna z nejslavnějších hereček a aktivistek na světě“. Herečka je také ambasadorkou OSN pro genderovou rovnoprávnost a proslula obhajobou ženských práv. Píše o tom server The Guardian.



Britská hvězda, která se proslavila především rolí Hermiony Gragerové ve filmové verzi Harryho Pottera, je zároveň tváří aplikace „Good On You“, která hodnotí módní značky na základě etiky a udržitelnosti. Herečka a aktivistka spolupracuje i se společností Eco Age a je součástí výzvy takzvaného zeleného koberce. Na udržitelnou módu šitou na míru těmi nejoceňovanějšími návrháři si Watsonová potrpí jak na ulici, tak při vstupu na červený koberec.

Zatímco Kering je jako druhá nejvýznamnější módní skupina v otázkách udržitelnosti před svým rivalem LVMH napřed, jeho top značky Gucci, Saint Laurent a Balenciaga jsou v aplikaci Good on You hodnoceny jako „nedostatečné“ či „začátečník“. To by se s nástupem třicetileté Emmy Watsonové mohlo změnit.

Skupina Kering ke konci roku 2019 zaměstnávala přes 38 tisíc lidí z celého světa. Obrat společnosti v minulém roce činil téměř 16 miliard eur.