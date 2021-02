Energetická gramotnost on-line: bez energie to nejde

Činnost přenosové soustavy a její význam, ale i elementární otázky – kde je elektřina před tím, než se dostane do našeho telefonu, když jej zapojíme do nabíječky? To jsou témata, která žákům základních a středních škol už osmým rokem přibližují prostřednictvím interaktivních přednášek lektoři z projektu Energetická gramotnost. Za dobu svého působení navštívili stovky škol a přiblížili základy energetiky tisícům dětí. S počátkem pandemie však byli postaveni před novou výzvu: jak v projektu pokračovat i v době omezené výuky? Přesunuli proto vzdělávací projekt na internet. U on-line programu stála také společnost ČEPS, která je generálním partnerem Energetické gramotnosti.

„Projekt Energetická gramotnost vznikl s cílem přiblížit základy energetiky již dětem na základních školách. Chceme, aby děti energetiku vnímaly jako důležitou oblast, která se jich týká, a ne jako něco vzdáleného a odtrženého od jejich světa. Šíření onemocnění covid-19 a uzavření škol nám však znemožnilo pokračovat v přednáškách. Rozhodli jsme se tedy vytvořit digitální vzdělávací program, který učitelům usnadní práci při přípravě vzdělávání na dálku a zároveň bude děti bavit," říká Adéla Holasová, koordinátorka projektu.

Z pohodlí domova teď můžou školáci na stránce www.energetikadoskol.cz snadno zhlédnout přednášku, která je provede historickým vývojem elektrizační soustavy, vysvětlí fungování stejnosměrného a střídavého proudu, popíše rozdíly mezi jednotlivými typy elektráren a objasní význam energetického mixu. Na konci žáky čeká krátký test, který prověří, jak látce porozuměli. „Výsledky se pak na vyžádání zobrazí učiteli. Ten díky tomu získá přehled o tom, kdo už program absolvoval a zda bylo dětem všechno jasné, či nikoliv. Mohou se k tomu posléze vrátit a složitější látku dovysvětlit, nebo se něčemu, co posluchače zaujalo, věnovat podrobněji,“ dodává Holasová. Za vznikem programu stojí kromě týmu absolventů ČVUT také generální partner, společnost ČEPS. Výhradní provozovatel české elektroenergetické přenosové sítě udržuje, obnovuje a rozvíjí 43 rozvoden se 77 transformátory a vedení s napěťovou hladinou 400 kV a 220 kV o délce více jak 5500 km. Jako společensky odpovědné firmě ji záleží na prostředí, ve kterém působí. Podporuje celou řadu projektů zaměřených na rozvoj kultury, sportu dětí a mládeže i technického školství. „Dlouhodobě spolupracujeme se základními, středními i vysokými školami. V dnešní době je obzvlášť důležité v dětech a mladých lidech podněcovat zájem o technické obory. Jsme rádi, že se lektorům Energetické gramotnosti podařilo ve velmi krátkém čase vytvořit atraktivní materiál, díky kterému ani v době pandemie nepřestáváme dětem poutavou a srozumitelnou formou přibližovat lákavý svět energetiky a ukazovat jim její potenciál,“ říká Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS. Program je určen převážně pro školy, ale přednášku si může pustit i kdokoliv z široké veřejnosti, stačí se přihlásit. On-line přednáškou aktivita lektorů nekončí. Těší se nejen, až budou moci znovu navštěvovat školy a vídat se s žáky a studenty naživo, ale vyhlíží i další ročník Energetické olympiády. Energetická olympiáda Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií na podzim roku 2020 proběhla z důvodů situace s covid-19 on-line. Organizátoři však věří, že letošní, čtvrtý, ročník se uskuteční již ve standardní podobě. A o co v jediné soutěži v energetice pro středoškoláky jde? Stačí sestavit tříčlenný tým, úspěšně projít on-line testem a pak zažehnout kreativitu a zvědavost, prosadit vlastní nápad a prezentovat ho před odbornou porotou. Výherci získávají kromě věcných cen také možnost přijetí na vysoké technické školy bez přijímacího řízení. Více se o Energetické olympiádě dozvíte na webových stránkách www.enol.cz. Soutěž se každoročně uskutečňuje za podpory ČEPS, která jako partner pomáhá přibližovat problematiku energetiky nejen na středních školách.