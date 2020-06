Finep postaví v Karlíně 107 bytů za 600 milionů korun. Začne se na konci roku

Praha Developerská společnost Finep postaví v pražském Karlíně 107 bytů ve čtyřech domech za 600 milionů korun. Projekt U Sluncové má dvě etapy. První by měla být zahájena na konci letošního roku, dokončení se plánuje zhruba o dva roky později. ČTK to v pátek sdělil mluvčí společnosti David Jirušek.

„Jde o komorní bytový projekt ve vyšším standardu, v městské části, která dnes patří mezi ty nejvyhledávanější adresy v Praze a která si za posledních 15 let prošla obrovskou proměnou,“ uvedl generální ředitel společnosti Finep Tomáš Pardubický.



Domy budou mít pět pater, v každém patře je maximálně šest bytových jednotek. Ke každému bytu přísluší terasa a v prvním obytném patře mají byty předzahrádky. Byty budou mít dispozice 1+KK až 4+KK s rozlohou od 33 do 119 metrů čtverečních. Autorem projektu je firma Qarta architektura.

V Praze vzrostl loni podle ČSÚ počet zahájených staveb bytů v bytových meziročně o 102 procent na 5429. V porovnání s předkrizovým rokem 2007 to bylo o pět procent méně. Podle analytiků až následující období ukáže, jestli je to nový trend nebo jen přechodný výkyv. „Boom bytové výstavby sice přišel, avšak s velkým zpožděním a logicky za zcela jiných cenových podmínek. Počty nově stavěných bytů stále neodpovídají reálné nebo spekulativní poptávce a už vůbec zatím nestačí na to, aby se alespoň zastavil dosavadní prudký růst cen nemovitostí,“ sdělil ČTK analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle analýzy developerské společnosti Central Group mají developeři v Praze 115 890 připravovaných bytů. Největší podíl připadá na Prahu 5 (22,5 procenta), následují Praha 9 (19,2 procenta) a Praha 4 (14,9 procenta).

Podle Central Group úřady za posledních pět let v Praze povolily v průměru 3,4 bytu na 1000 obyvatel. Z vybraných měst v regionu to bylo výrazně nejméně. Následují Berlín (6,5 bytu), Mnichov (7,5 bytu), Bratislava (8,4 bytu), Vídeň (8,7 bytu) a Varšava (13,1 bytu).