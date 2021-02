Firmy pomáhají: Polovina žen v Česku nad 65 let jsou vdovy. Jak se se ztrátou manžela vyrovnat radí nový web

Příběhy žen, které zůstaly samy bez manžela, rady, co vše je třeba zařídit, i možnost komunikovat se ženami, které potkal podobný osud. Nový webový portál vdovyvdovam.cz cílí na starší ženy-vdovy a umožňuje jim díky internetu se ve složité životní situaci zorientovat a vyrovnat se s ní.

Přijít o manžela je pro ženu jedno z nejtěžších období života. Tahle smutná událost plná zármutku a samoty s sebou přináší i povinnost v době toho největšího žalu zařídit nezbytné záležitosti s vyřízením pohřbu i pozůstalosti. K ulehčení a pomoci vdovám v složité situaci byl vytvořen webový portál vdovyvdovam.cz, za kterým stojí obecně prospěšná společnost Generace i60.



Účelem portálu je pomoci vdovám nejen toto smutné období překonat, ale také jim umožnit se spolu setkávat a „mluvit“. „Portál má pomoci ženám vyrovnat se ztrátou partnera sdílením příběhů vdov, které tím již prošly, umožnit jim také spolu komunikovat. Ale jsou zde i základní praktické rady, jak postupovat v oblasti dědictví, financí, provozu domácnosti či na úřadech,” říká Petr Orálek z obecně prospěšné společnosti Generace i60.

Po smrti manžela totiž mohou být ženy podle odborníků často značně bezradné, protože právě muž je nejen živitelem rodiny, ale často se stará také o „technické a provozní“ zázemí domácnosti. „Dnešní mladé ženy už jsou jiné, ale ty starší mnohdy nemají řidičský průkaz a nechávaly praktické věci na mužích, takže někdy ani nevěděly, jak zaplatit složenku,“ uvádí příklad psychiatrička Tamara Tošnerová zaměřující se na stárnutí.

Web proto cílí především na starší ženy-vdovy. Řeč statistik je totiž jasná: v Česku je téměř padesát procent žen starších 65 let ovdovělých, zatímco ovdovělých mužů nad 65 let je „jen“ necelých patnáct procent. Podle statistik a vyhlídek do budoucnosti pak prý mají šedesátiletí muži naději, že budou žít ještě devatenáct let, zatímco dnešní šedesátnice mají před sebou třiadvacet let.

On-line seniorů přibývá

Právě on-line komunikace může být v dnešní době i pro seniory klíčová. V on-line prostředí se v současnosti pohybuje prokazatelně stále více seniorů a trend jen umocnily události loňského roku. Senioři se totiž často nemohou kvůli koronavirovým opatřením setkávat se svými blízkými a internet je pro ně jedním z důležitých komunikačních kanálů.

„On-line svět sice nemůže nahradit rodinu či přátele, kteří mohou být ovdovělým přirozenou oporou, ale může být platformou pro navazování nových přátelství vedoucí ven ze samoty a izolace a také může sdílením příběhů žen, které toto období překonaly, dávat naději. Právě tyto příběhy jsou podle psychologů jedním ze způsobů, jak se v nastalé životní situace zorientovat a vyrovnat se s ní,“ upozorňuje Petr Orálek.

Součástí portálu vdovyvdovam.cz jsou i praktické a konkrétní rady, jak v jednotlivých oblastech jako je například dědictví, finance, jednotlivé úřady a podobně postupovat. I na první pohled banální věc, jako dodávky energií a služeb psaných na zesnulého manžela a hrazené z jeho účtu, mohou způsobit velké problémy do budoucna. Stejně tak se to týká třeba dědictví a dopadů na rodinné vztahy. Tyto informace samozřejmě mohou využít i muži-vdovci. Projekt vdovyvdovam.cz vznikl s podporou MPSV (dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“) a programu T-Mobile Pomáháme.