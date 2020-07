Firmy pomáhají. Volkswagen Financial Services zapůjčil automobily k rozvozu obědů seniorům i matkám samoživitelkám

V době koronaviru se stala i taková banální věc jako například cesta hromadnou dopravou potenciálně nebezpečnou. Například pro ty, kdo pečují o rizikovou skupinu, tedy seniory, byl tento způsob přepravy značně riskantní. Společnost Volkswagen Financial Services, která se zabývá financováním osobních i užitkových automobilů, se proto rozhodla zapůjčit několik vozů k dobrým skutkům. Především k tomu, aby se pečovatelé, lékaři nebo zdravotnický materiál a potraviny včetně již hotových obědů dopravili bezpečně tam, kde bylo třeba.

„Solidarita, empatie a vůle pomáhat je součástí firemní DNA. I z tohoto důvodu se naši zaměstnanci rozhodli v těžkých časech různými způsoby pomáhat nejen našim dlouhodobým partnerům, ale i novým, společensky prospěšným projektům. Pražskému domovu seniorů Sue Ryder například zajistili více než tisícovku ochranných respiračních pomůcek a automobily zapůjčené dobročinné platformě Breakfaststory rozvezly více než 6 000 obědů těm nejpotřebnějším z nás. Za projevenou iniciativu a ochotu pomáhat patří našim zaměstnancům velký dík,“ uvedla Dana Formánková, vedoucí HR oddělení Volkswagen Financial Services.



Roušky, zeleň i automobily, každá pomoc se počítá

Již zmíněnému domovu seniorů Sue Ryder společnost Volkswagen Financial Services věnovala k ochraně zdraví seniorů, pečovatelů a dalších zaměstnanců celkem 850 roušek a 200 respirátorů. A také zeleň, která přispěla k zvelebení zahrady domova Sue Ryder. „Tamní zahrada byla pro místní klienty po dlouhé měsíce jedinou možností, jak kvůli přísným opatřením načerpat energii z přírody. V rámci dobrovolnického odpoledne tak naše zaměstnankyně vysázely 200 rostlin, aby seniorům pobyt v zařízení co nejvíce zpříjemnily,” vysvětlila Formánková.

Vedle toho zapůjčila finanční společnost pražskému domovu seniorů dva vozy. Ty sloužily především k dopravě zaměstnanců do práce a zpět, aby se minimalizovalo riziko nákazy, která by pro klienty představovala závažnou zdravotní hrozbu.

I zaměstnanci Volkswagen Financial Services usedli k šicím strojům, aby v době krize ušili roušky. Tyto putovaly do centra Paraple.

Pro klienty i zaměstnance domova to byla velmi užitečná pomoc. „Od slov k činům je někdy zapotřebí urazit dlouhou cestu. Sue Ryder má naštěstí takové partnery, kteří jsou ve svých činech neuvěřitelně rychlí. Mezi ně patří i Volkswagen Financial Services. Moc si jejich pomoci vážíme a děkujeme,“ řekla Denisa Ratajová, vedoucí komunikace Sue Ryder.

Automobily vozily obědy i lékaře

Právě pražský domov seniorů patří mezi partnery, které Volkswagen Financial Services dlouhodobě podporuje. V době nouzového stavu však přidala pomocnou ruku i na “nových místech”.

Šest automobilů pro rozvoz jídla, léků a roušek osamělým seniorům a matkám samoživitelkám zapůjčila finanční společnost dobročinné platformě Breakfaststory. Vozy najezdily na 10 tisíc kilometrů a lidem rozvezly tisíce obědů. Tento projekt měl navíc i další pozitivní dopad. Práci díky němu získaly i kuchařky bez domova, které obědy pro rozvoz připravovaly.

„Další vůz jsme poskytli studentskému sdružení Medici na ulici, kteří ve volném čase při studiu medicíny sami vyhledávali lidi bez přístřeší a pomáhali jim ošetřit chronické rány, omrzliny a další zranění typická pro lidi dlouhodobě postižené bezdomovectvím,” sdělila Dana Formánková.

Šilo celé Česko, i zaměstnanci firem

I „lidská síla” se ve Volkswagen Financial Services projevila podobně jako v mnoha firmách nebo organizacích po celé republice. I tamní zaměstnanci se pustili do šití roušek. „Zaměstnanci doslova přiložili ruku k dílu a i navzdory rozdílným zkušenostem se šicím strojem ušili přes 300 kusů bavlněných roušek,” upozornila Dana Formánková, vedoucí HR oddělení finanční společnosti.

Roušky obratem putovaly do domova pro zrakově postižené Palata a do Centra Paraple, které sdružuje pacienty zotavující se z poranění míchy.

Volkswagen Financial Services se navíc rozhodl pomáhat nejen osobně seniorům nebo těm, kteří se o sebe nemohou z různých důvodů postarat sami, ale i “na dálku”. Společnost se připojila k celosvětovému projektu Washingtonovy univerzity nazvanému Folding@home. Podstatou tohoto projektu je poskytnutí části firemní IT infrastruktury do celosvětové výpočetní sítě, která má za cíl zpracovávat vědecká data a na základě simulace změn u proteinů najít lék na nemoc covid-19.