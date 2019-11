Francouzské hotely bojkotují OH kvůli partnerství Mezinárodní olympijský výboru s Airbnb

Biarritz Francouzští hoteliéři pozastavují svoji účast na organizaci olympijských her, které se v roce 2024 budou konat v Paříži. Vadí jim, že Mezinárodní olympijský výbor (MOV) uzavřel v pondělí partnerství se společností Airbnb, jež zprostředkovává krátkodobé pronájmy. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na dnešní prohlášení sdružení hoteliérů UMIH.

„Hoteliéři pozastaví svoji účast na organizaci olympijských her 2024,“ uvedl předseda sdružení francouzských hoteliérů Laurent Duc během 67. kongresu organizace, který se koná do čtvrtka ve městě Biarritz. Členové sdružení považují partnerství MOV a Airbnb za „naprosto neuctivé vůči profesionálům v oblasti hotelnictví“, kteří se dosud na přípravné fázi olympijských her intenzivně podíleli.

Fakt, že se platforma se sídlem v San Franciscu stala jedním z hlavních sponzorů MOV, vyvolává od počátku polemiky. V úterý se proti němu ohradila i starostka metropole nad Seinou Anne Hidalgová. V dopise adresovaném MOV uvedla, že Airbnb vytlačuje pracující lidi z trhu s bydlením.

„Zabráním nezanedbatelné části pařížských nemovitostí přispívá Airbnb k růstu cen bydlení a jeho nedostatku na trhu s pronájmy. To znevýhodňuje všechny Pařížany, zejména střední třídu,“ citoval dopis Hidalgové deník Le Monde.

Krátkodobé pronájmy zprostředkované společností Aibnb „způsobují místním nepříjemnosti, destabilizují místní trh a tvrdě konkurují tradičnímu hoteliérství,“ napsala dále starostka Paříže MOV.

„Tato historická dohoda si klade za cíl hostujícímu městu umožnit, aby olympijské hry přijalo autentičtěji, lokálněji a udržitelněji,“ komentovala partnerství ve středu společnost Airbnb. Připomněla, že už sponzorovala olympijské hry v Riu v roce 2016 a jihokorejském Pchjongčchangu o dva roky později. V prohlášení poskytnutém agentuře AFP uvedla, že její „hodnoty se shodují s hodnotami olympijského hnutí“.

MOV uzavřel smlouvu s Airbnb na devět let, tedy do roku 2028. AFP s odvoláním na specializovaná média vyčíslila hodnotu kontraktu na 500 milionů dolarů (přes 11,5 miliardy Kč).