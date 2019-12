Globální hodnota fúzí a akvizic byla letos čtvrtá nejvyšší v historii

New York Celosvětová hodnota fúzí a akvizic letos činila 3,9 bilionu dolarů (88,3 bilionu Kč). To je o něco méně než loni, kdy dosáhla 3,96 bilionu dolarů. Vyplývá to z údajů, které v úterý zveřejnila agentura Refinitiv.

Navzdory mírnému poklesu je však letošní údaj čtvrtý nejvyšší za dobu, kdy se tyto údaje sledují. K vysokému údaji přispěl hlavně růst velkých dohod, který kompenzoval pokles zahraničních dohod.

Zahraniční akvizice se snížily o 25 procent na 1,2 bilionu dolarů, což je nejméně od roku 2013. Přispěla k tomu zvýšená geopolitická nejistota a přísnější kontroly regulátorů.

Akcie ve světě se letos zhodnotily o více než 20 procent, k růstu mimo jiné přispěla uvolněná měnová politika Počet fúzí a akvizic v hodnotě více než deset miliard USD se letos naopak zvýšil o osm procent na 43, což bylo nejvíce od roku 2015. Na celkové letošní hodnotě fúzí a akvizic se téměř čtvrtinou podílelo 21 dohod v hodnotě více než 20 miliard USD. Spojené státy se na celkovém objemu fúzí a akvizic letos podílely téměř polovinou. Jejich hodnota se zvýšila o šest procent na 1,8 bilionu USD. Daleko za USA se drží Evropa a Asie, v každém z regionů byly oznámené transakce něco přes 740 miliard USD. V Evropě byla největším trhem Británie, kde však hodnota dohod klesla o čtyři procenta na 220,6 miliardy USD, hlavně kvůli nejistotě související s odchodem Británie z EU. V Asii pak jedničkou byla Čína, kde se hodnota fúzí a akvizic snížila o 14 procent na 380,3 miliardy USD, napsala agentura Reuters.