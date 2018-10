Google zatajil možný únik dat až 500 000 uživatelů své sociální sítě. Google+ končí

Los Angeles/Praha Společnost Google v pondělí oznámila, že v srpnu příštího roku ukončí provoz sociální sítě Google+ pro běžné uživatele poté, co kvůli softwarové chybě mohla uniknout soukromá data až půl milionu lidí k vývojářům aplikací. Mateřská společnost Alphabet přitom o problému měla vědět od března, ale informace o bezpečnostním riziku nezveřejnila, napsal deník The Wall Street Journal.

Kvůli chybě v systému měly být informace, které uživatele považovali za soukromé, od roku 2015 až do letošního března ve skutečnosti přístupné cizím vývojářům, kteří pro sociální síť vytvářeli aplikace.



Selhání zabezpečení pramenilo z chyby v jednom z programovacích rozhraní (API), které používají vývojáři aplikací pro Google+. Těchto rozhraní podle WSJ existuje více než 130 a tvůrci aplikací skrze ně získávají přístup k veřejným údajům z jednotlivých profilů. V důsledku zmíněné vady se však do dosahu aplikací dostaly také údaje, které nebyly označeny jako veřejné.



Báli se zájmu regulátorů

Google sdělil, že se chyba dotkla až půl milionu uživatelů. Podle informací The Wall Street Journal vedení Googlu o problému vědělo už od března, ale neoznámilo jej. Právní oddělení varovalo vedení firmy, že zpráva by vyvolala „okamžitý zájem regulátorů“ a vystavila by firmu srovnání s Facebookem, který ve stejné době prožíval krizi v souvislosti s aktivitami poradenské firmy Cambridge Analytica, píše WSJ. S plánem zatajit systémovou chybu byl podle zdrojů deníku výkonný ředitel Googlu Sundar Pichai seznámen po rozhodnutí interní komise.



Popsaná epizoda podle WSJ ukazuje promyšlenou snahu Googlu vyhnout se podrobné kontrole ohledně způsobu, jakým nakládá s daty, „obzvláště v čase, kdy úřady a skupiny bojující za ochranu spotřebitelů vedou tažení s cílem dohnat velké technologické podniky k odpovědnosti stran velké moci, kterou skýtají osobní data miliard uživatelů“.

List připomíná, že Google v minulosti veřejně ujišťoval, že není tak náchylný k problémům s ochranou dat, jaké potkaly Facebook. Po propuknutí kauzy kolem společnosti Cambridge Analytica, která se nečestně dostala k údajům z desítek milionů účtů, za týden klesla hodnota akcií Facebooku o 13 procent. Aféra vedla i k výslechu šéfa společnosti Marka Zuckerberga v americkém Kongresu a v Evropském parlamentu a k vyšetřování v parlamentu britském.

Akcie klesaly

„Nemáme žádný důkaz o tom, že by si kterýkoliv programátor byl vědom chyby nebo zneužíval rozhraní pro programování API. Také jsme nenašli žádný důkaz, že by nějaká data byla zneužita,“ oznámilo vedení společnosti v pondělí.



Akcie mateřské společnosti Googlu Aplhabet se v reakci na problémy sociální sítě propadly o 1,23 %.



Přestože Google ukončí provoz své sociální sítě pro veřejnost, nechá jej i nadále zpřístupněný firmám, které v současné době software využívají.



„Nedosáhl širokého spotřebitelského nebo vývojářského přijetí a interakce uživatelů s aplikacemi byly omezené,“ zdůvodnil rozhodnutí technický viceprezident Googlu Ben Smith.



Sociální síť Google+ byla založena v roce 2011 jako konkurence nejrozšířenějších sociálních sítí, hlavně Facebooku. Nikdy se jí však nepodařilo růst dostatečným tempem na to, aby jejich pozici ohrozila.