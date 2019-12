Greta Thunbergová už má vliv i na bankovnictví, všímá si někdejší viceguvernér ČNB Hampl

PRAHA Česko podceňuje nutnou diskusi o tom, jak naplnit koncept udržitelnosti. "Například nemáme jasnou definici toho, jestli jaderná energetika spadá, nebo nespadá do kategorie udržitelná," říká Mojmír Hampl, partner poradenské společnosti KPMG a někdejší viceguvernér České národní banky. "Pokud Evropská unie definitivně vyhodnotí jadernou energii jako nežádoucí, musely by banky přestat financovat nejen ČEZ, ale i vládu, která největší energetickou firmu vlastní."

LN: Christine Lagardeová má za sebou první měsíc v čele Evropské centrální banky (ECB). Napětí kolem ní by se dalo krájet. Co z toho bude?

Myslím, že svět financí bude nakonec chtě nechtě reagovat, ať už spontánně, anebo nedobrovolně, na vše, co se děje v celém vyspělém světě ohledně jednoho tématu, které se nazývá udržitelnost.