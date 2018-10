Huawei Mate20 Pro je nový čínský vyzyvatel iPhonů

Londýn Na tiskové konferenci v Londýně představila čínská značka Huawei svůj nový špičkový smartphone Mate20 Pro. Ten má téměř maximální možnou výbavu, z moderní techniky mu nechybí nic. Láká na skvělý fotoaparát a zajímavé drobnosti, jako je čtečka otisků prstů v displeji nebo schopnost bezdrátově nabíjet jiná zařízení.

Huawei Mate20 Pro je jedním z mnoha nových smartphonů, které přicházejí na trh během podzimu, aby bojovaly o zákazníky na předvánočním trhu. Vstupuje tak do souboje s modely jako jsou nové iPhony XS a XS Max, Samsung Galaxy Note 9 nebo Pixel 3 a 3 XL od Googlu. A v této úctyhodné skupince chce hrát roli toho nejvybavenějšího a technicky nejdokonalejšího smartphonu.

Pravdou je, že k tomu má minimálně skvěle nakročeno. Huawei novinku vybavil snad vším, co je dnes u chytrých telefonů technicky možné, vynechal jen drobnosti: chybí tu sluchátkový jack (ten opouští čím dál víc výrobců) a nezvyklou zvláštností je nová paměťová karta, kterou Huawei nazývá NM Card, nebo také nanoSD. Ta má stejnou velikost, jako nanoSIM, komplikovanější než u stávajících microSD bude ovšem její dostupnost a mírně vyšší bude i cena.

Na druhou stranu v základu má Huawei Mate20 Pro paměti dost: kapacita té vnitřní je 128 GB, což bude stačit i náročnějším uživatelům. I další hardware je špičkový. Je tu nejnovější procesor Kirin 980 vyrobený špičkovou technologií 7nm, což mu v kombinaci s dalším posílením konstrukce dodává výkon na úrovní nového procesoru A12 Bionic v iPhonech. V kombinaci s novým Androidem 9.0 Pie a trochu „uklizenou“ grafickou nadstavbou EMUI to znamená, že je nový Mate20 Pro krásně rychlý a plynulý smartphone, který nikdy nebude mít nedostatek výkonu.

A že potřeba bude. Telefon se snaží v maximální míře využívat schopností svého čipu s podporou umělé inteligence. Ta přichází ke slovu zejména při fotografování a natáčení videí, kdy dovoluje uživateli používat řadu triků a funkcí, které rozhodně nejsou běžné. Ukázkou schopností je třeba rozpoznávání lidských postav ve videu – postavu pak dovede telefon v reálném čase natáčet barevně, zatímco její okolí bude černobílé. Výsledkem je efekt podobný tomu ve filmech série Sin City, spolehlivě to ale funguje jen s jednou postavou v záběru, více postav už chytré algoritmy trochu mate.

Fotoaparát samotný má tři čočky, sestava je podobná, ale nikoli stejná, jako u modelu P20 Pro. Hlavní foťák má rozlišení 40 megapixelů, pak je tu zoomový objektiv s trojnásobným přiblížením a rozlišením 8 megapixelů. Dohromady tato sestava umožňuje až pětinásobný hybridní zoom s minimálními ztrátami kvality, snímky jsou desetimegapixelové. Do třetice tu pak je širokoúhlý objektiv s barevným snímačem, který je novinkou: nahrazuje totiž černobílý snímač, který měl typ P20 Pro.

Huawei se hodně věnoval i designu novinky. Telefon tak má hodně zaoblené tvary, zaoblený je přechod zad do bočního kovového rámu a přes boční hrany je zahnutý i displej telefonu. Díky tomu přístroj padne hezky do ruky, i když rozměry 157,8 x 72,3 x 8,6mm naznačují, že toto není žádný drobeček. Displej samotný má úhlopříčku 6,39 palce, zaoblené rohy, výřez v horní straně, poměr stran 19,5:9 a rozlišení 3 120 x 1 440 pixelů.

Displej je typu AMOLED, což mu dodává krásné barvy a také možnost zabudovat pod něj čtečku otisků prstů. Ta funguje rychle a spolehlivě. Není však jedinou metodou k biometrickému odemykání přístupu do telefonu. Huawei Mate20 Pro má totiž i novou kameru pro 3D skenování obličeje a to i v noci s přísvitem infračerveným světlem. Je to stejná metoda, kterou používá od loňska Apple u svých špičkových iPhonů. Tento způsob zabezpečení je mnohem lepší, než u klasického rozpoznávání, které jde teoreticky ošálit fotografií.

Velmi zajímavou funkcí bude i samotné nabíjení, které probíhá standardně přes USB-C konektor. V takovém případě se dovede telefon nabíjet i velmi rychle, za půl hodiny dobije až 70 % baterie. Mate20 Pro ale disponuje i bezdrátovým dobíjením. A tato technika umožňuje i jednu zajímavou „vychytávku“. V menu se totiž dá zapnout funkce reverzního dobíjení: Mate20 Pro se pak sám promění v bezdrátovou nabíječku a přiložením k němu se dá nabít jiné zařízení. Vyzkoušeli jsme to s novým iPhonem XS Max a skutečně to funguje. Funkce se může hodit třeba při nabíjení na cestách, kdy je v hotelu nedostatek zásuvek.

Novinka se do prodeje dostane na začátku listopadu, v Česku za cenu 24 999 korun. K dispozici u nás budou tři barevná provedení: černé, varianta s přechodem od modré do fialové (twilight) a nová modrá verze s povrchem ve stylu vinylových desek.

Společně s modelem Mate20 Pro představil Huawei i trochu méně vybavený model Mate20, který má obyčejnější displej, trochu „ošizený“ fotoaparát, jen kapkovitý výřez v něm a nechybí mu 3,5mm jack. Ten u nás ovšem v prodeji nebude.