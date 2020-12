Ryanair si objednal dalších 75 letadel Boeing 737 MAX. Katalogová cena je 200 miliard korun

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair si objednala dalších 75 letadel Boeing 737 MAX v katalogové hodnotě devět miliard dolarů (téměř 200 miliard Kč). Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters. Objednávka přichází krátce poté, co regulátoři zrušili 20měsíční zákaz provozu těchto letadel.

Ryanair kupní cenu nezveřejnil, podle obchodníků jsou ale u takovýchto objednávek obvyklé slevy přesahující 50 procent katalogových cen. Podle zdrojů agentury Reuters by Boeing mohl v tomto případě poskytnout ještě výraznější slevu.

Společnost Ryanair je největším nízkonákladovým leteckým přepravcem v Evropě a patří mezi nejdůležitější zákazníky amerického výrobce letadel Boeing. Firma si již dříve objednala 135 letadel Boeing 737 MAX, dodávku prvních strojů očekává začátkem příštího roku.

Letadla MAX byla odstavena z provozu v březnu 2019 po dvou vážných nehodách, při kterých přišlo o život celkem 346 lidí. Nová objednávka od Ryanairu je největší zakázkou na tato letadla od roku 2018, upozornila agentura Reuters.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) v polovině listopadu povolil obnovit provoz letadel Boeing 737 MAX. Obnovení provozu je nicméně podmíněno úpravami letadel a novým školením pilotů.

Ve středu si mohli zástupci médií jako první cestující vyzkoušet let upraveným letadlem 737 MAX. Let zorganizovaly aerolinky American Airlines, aby ukázaly, že letadlo je bezpečné. Byl to první let letadla s cestujícími od jeho odstavení z provozu.

Hladký návrat stroje MAX do provozu je považován za zásadní pro pověst a finanční situaci Boeingu, který těžce zasáhlo nejen zastavení dodávek letadla, ale také koronavirová krize.