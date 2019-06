Rodiče propadli levným nákupům v Německu. Zboží hromadně objednávají i přes Facebook

PRAHA, DRÁŽĎANY Co je německé, to je kvalitní, praví známé rčení. A v mnoha případech také levnější než u nás. Výrazně výhodněji v Německu nakupují například rodiče malých dětí. Proč se ale výlety do Německa pro pleny, příkrmy a oblečky vyplatí? Podle Petra Krále z Vysoké školy ekonomické (VŠE) je důvodem rozdílná velikost trhů, ale také chování zákazníků.

Očekávání potomka v poslední době provází obecně rozšířený trend: nákup výbavy v Německu. Češi tam často nakoupí levněji než v domácích obchodech, i přestože mají nižší průměrné mzdy než Němci.

V Drážďanech, 50 km od hranic s Německem, je čeština slyšet tak výrazně, že se přeshraniční zákazníci domluví ve své řeči leckdy i na pokladně. Podlahy obchodu Primark se pro své nízké ceny oblečení a domácích doplňků prohýbají pod nohama Čechů v průběhu celého roku. Před Vánocemi tam pak není téměř k hnutí. Někteří mají o laciné produktů z řetězce, se do Česka podle plánu objeví i v Praze, ale až příštích letech, takový zájem, že Češi si zboží organizovaně a v kolektivu objednávají přes facebookové skupiny. Některé z nich mají i přes 10 tisíc členů. Vznikají i hromadné nákupy konkrétních položek, například dětského oblečení se značkou Disney.



Tuzemské internetové obchody, jako například Nemeckyeshop.cz, Topmarkt.cz či Malechas.cz, pak objednávají drogistické zboží z Německa, ačkoliv je i v Česku běžně k dostání.

Kroky českých rodičů malých ratolestí také pravidelně míří do německých poboček drogerie dm, přestože tato obchodní síť je u nás roky zavedená. Důvod je jasný. Stejné produkty, stejné značky, ale ceny v Německu jsou výhodnější než v Česku.

Příkrm v Německu? Až o polovinu levnější

V německém dm se vyplatí nakoupit výbavu pro děti - od kosmetiky, plen až po výživu. Ceny jsou přitom někdy i poloviční. Zatímco Hipp špagety s mořskou rybou koupí zákazník v Německu v přepočtu za necelých 35 korun, v Česku přijdou na dvojnásobek. Třicetigramové balení dětských sušenek od stejné značky stojí v českých obchodech od 35 do 50 korun, zatímco v u západních sousedů přijde na necelých 18 korun. Při koupi megapacku plen Babylove ušetří Čech za hranicemi 50 korun.



Drogerie vysvětluje rozdíl v cenách především specifiky jednotlivých trhů. Na svých webových stránkách i ve vyjádření novinářům používá tutéž formulaci: „Konkrétním důvodem rozdílnosti cen je zejména různá výše obratu v poměru na jednu prodejnu dm. Do rozdílnosti prodejních cen u dodavatelů jiných značek než privátních značek dm, se také navíc promítá rozdílná výše nákupních cen pro jednotlivé trhy.“ Podobně přistupuje řetězec drogérií i ke svým vlastním značkám výrobků. „Do prodejní ceny privátních značek se promítají faktory jako velikost trhu, konkurence, kupní síla, daňové zatížení firem, produktivita práce, výše DPH, nabídka a poptávka,“ řekl serveru Lidovky.cz manažer komunikace dm Jiří Peroutka.



Český zákazník útočí na falešné slevy

Podle Petra Krále, vedoucího Katedry mezinárodního obchodu na VŠE, dávají argumenty mluvčího drogerie dm smysl. „Vysokých zisků se v Německu nedosahuje vysokou marží, ale naopak relativně nízkou marží s vysokými obraty,“ vysvětluje. Německé ceny jsou podle Krále nižší nejen kvůli výrazně většímu trhu a nepatrně menší sazbě DPH, ale také kvůli citlivosti německých spotřebitelů na ceny.

„U nás jdou zákazníci hlavně po slevách, které ale často ve skutečnosti ani slevami nejsou, protože původní ceny byly výrazně nafouknuté. V Německu toto moc není zvykem. I proto, že se celkem přísně hlídá, jestli původní cena zboží byla skutečně reálně nabízena,“ dodává Petr Král.

S vysokými cenami se v Česku zákazník podle experta potýká často také proto, že tu má oproti Německu větší koncentraci nákupních center a velkých obchodů, tedy méně prodejů na jednu prodejnu a vyšší provozní náklady. Z logiky věci plyne, že i v Česku se zákazník setkat s levnějšími cenami v porovnání s Německem, ale jen u značek, které zde mají větší obrat nebo jsou zde zavedenější.

S důvěrou navíc kupujeme německé zboží jako záruku kvality i s cenovou přirážkou, přestože v Německu totožné zboží platí za standard. A platí to nejen pro jídlo, ale i pro zmíněné oblečení „Moje zkušenost s oblečením pro malé děti v tamním H&M například je taková, že některé produkty tam byly zhruba o 30 % levnější než u nás,“ doplňuje Král.