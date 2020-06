Komárkova Aricoma prodala CAD Studio skupině Arkance. Jde o posilování pozice na trhu, uvádí ředitel Sameš

PRAHA Skupina Aricoma z holdingu KKCG prodala softwarovou společnost CAD Studio evropské skupině Arkance. Aricoma Group, která zastřešuje veškeré IT aktivity Karla Komárka, se chce dlouhodobě soustředit především na hlavní oblasti firemního IT, jako je digitální transformace, cloud, zákaznický vývoj software a kybernetická bezpečnost. Firmy to uvedly v tiskové zprávě. Hodnotu transakce neuvedly, ale podle informací jde o stovky milionů Kč.

„Po deseti letech jsme se rozhodli prodat jednu z našich nejúspěšnějších firem. V oblastech, kde CAD Studio působí, je totiž klíčem k dalšímu rozvoji konsolidace a výrazné posilování pozice na trhu v evropském měřítku. A to přesně nabízí skupina Arkance, která v současné době operuje na francouzském, belgickém, holandském, finském a polském trhu,“ uvedl generální ředitel Aricomy Milan Sameš.

Ekonomika si pohoršila. Největší pokles byl v odvětvích obchodu, ubytování, pohostinství a dopravy CAD Studio, které zaměstnává zhruba 120 odborníků, je největším středoevropským partnerem společnosti Autodesk. Působí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Dodává softwarová řešení pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, mapování, liniové stavby, 3D vizualizace, správu dokumentů a správu majetku. „Akvizicí CAD Studia získáváme nejen vedoucí pozici na českém, slovenském a maďarském trhu, ale především zkušený tým s vynikajícím know-how, které nám pomůže v růstu na trhu v celé Evropě. Od nynějška je na nás, abychom rozvíjeli synergie mezi našimi teritorii tak, aby zákazníci CAD Studia mohli rychle profitovat z našeho rozšířeného týmu využitím know-how velmi specializovaných odborníků. S manažerským týmem CAD Studia, který bude nadále naším partnerem, již pracujeme na posílení našich služeb a investování do rozvoje společnosti,“ uvedl ředitel Arkance Grégoire Arranz. Podnikatelé nebudou muset do konce roku řešit EET. Zeman podepsal zákon o odkladu Aricoma zastřešuje společnosti Autocont, Cleverlance, DataSpring, AEC, Cloud4com a Internet Projekt. Skupina zaměstnává dvě tisícovky lidí a její celkové tržby za rok 2019 přesáhly 7,3 miliardy Kč. Arkance je součástí rodinného holdingu Groupe Monnoyeur, který podniká zejména v průmyslu a stavebnictví. Skupina má více než 6200 zaměstnanců a působí v 15 zemích a v roce 2019 vykázala obrat více než dvě miliardy eur. Arkance zaměstnává 450 lidí.