Město Krupka na Teplicku nesouhlasí s těžbou lithia na svém území. Ohrožuje podle něj status světového dědictví

Krupka (Teplicko) Krupka na Teplicku, která je od minulého roku zapsaná na Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, nesouhlasí se zahájením přípravy na budoucí těžbu lithia na svém území. Přípravné práce chce zahájit vláda prostřednictvím státního podniku Diamo.

Průzkum a těžba nerostných surovin ohrožuje status světového dědictví, případná těžba by zasahovala do tohoto území. Zahájení prací by obnášelo použití těžké techniky také v této lokalitě, řekl v pondělí novinářům místostarosta Krupky Rostislav Kadlec (KDU-ČSL).

Hornická kulturní krajina Erzgebirge/Krušnohoří podává jedinečné svědectví o vlivu české a saské těžby rud pro rozvoj důlních a dalších souvisejících technologií. Od renesance do 20. století byly Krušné hory centrem, z nějž se šířily hornické inovace do celého světa. Nominace hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří byly výsledkem mnohaleté spolupráce české a saské strany, jež začala už v roce 1998.



„Jakékoli invazivní zásahy ohrožují tento atribut, a pokud ohrožují tento atribut, je to jeden z důvodů možného vyškrtnutí ze světového seznamu,“ uvedl místostarosta. UNESCO o tomto záměru musí povinně informovat ministerstvo kultury. Případné vyškrtnutí ze seznamu by se týkalo i německé strany.

Subjekty, kterých se záměr týká, mohou do 15. března zasílat své připomínky ministerstvu životního prostředí. Podle místostarosty rozhodne o povolení či zamítnutí záměru ministerstvo v letošním roce.

Jednou ze zasažených vyhledávaných památek by mohla být prohlídková trasa u Štoly Starý Martin. Na bagry a další techniku by se naskytl pohled lidem při jízdě lanovkou na Komáří vížku, řekl Kadlec.

Vedení města v pondělí také upozornilo, že s případnou těžbou by vznikl kupříkladu problém s dopravou, kdy by po území zapsaném na seznam UNESCO jezdily kamiony. Podle předsedy krajského výboru KDU-ČSL Jana Růžičky by kamiony kromě vytěžené horniny vozily také kyselinu sírovou, devastovaly by krajinu a znepříjemňovaly by život místním občanům a turistům. „Nechci tady tu těžbu, která vím, že zasáhne náš život,“ dodal.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, používá se při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese.