Kvůli kauze 737 MAX Boeing opouští také poradce pro právní otázky

CHICAGO Americkou strojírenskou společnost Boeing opouští další vysoce postavený pracovník, který se zabývá řešením krize kolem letadel 737 MAX. Firma ve čtvrtek uvedla, že její právní poradce Michael Luttig odejde na konci roku do důchodu. Začátkem tohoto týdne musel s okamžitou platností rezignovat generální ředitel podniku Dennis Muilenburg.

Luttig od roku 2006 působil jako hlavní právník Boeingu. Letos v květnu byl jmenován zvláštním poradcem ředitele Muilenburga a správní rady pro právní záležitosti související s dvěma tragickými haváriemi letounů 737 MAX, při kterých zemřelo celkem 346 lidí.



Provoz letadel 737 MAX byl na jaře v důsledku těchto nehod přerušen. Minulý týden pak Boeing oznámil, že od ledna pozastaví jejich výrobu. Zdůvodnil to především tím, že schvalovací proces provozu letadel u amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) se přesouvá do roku 2020 a že není jasné, kdy a za jakých podmínek se stroje vrátí do provozu.

Boeing čelí desítkám soudních sporů s rodinami pasažérů, kteří zahynuli při nehodách letadel 737 MAX loni v říjnu v Indonésii a letos v březnu v Etiopii. Firmu, která je největším výrobcem letadel na světě a konkurentem evropského Airbusu, rovněž vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a Kongres.