Kvůli testování zaměstnanců nejsou místa pro veřejnost. Politici chtějí aby firmy využívaly samotestování

České Budějovice Vláda by mohla opatřením řešit situaci, kdy kvůli testování zaměstnanců firem nejsou místa na antigenní testy pro veřejnost. Novinářům to v pondělí řekl ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

K rozhodnutí by však měla přikročit až v době, kdy bude v Česku k dostání potřebné množství testů pro samotestování. Minulý týden Hamáček uvedl, že by ministerstvo průmyslu mělo na firmy apelovat, aby zaměstnanci nevyužívali veřejně dostupná testovací místa.



Povinné testování musely minulý týden zahájit firmy. Velké nad 250 zaměstnanců měly s testováním začít ve středu a dokončit ho do 12. března. Střední podniky s 50 až 249 pracovníky s testováním měly začít v pátek. Od této středy se bude povinnost týkat i úřadů s 50 a více pracovníky. Hamáček řekl, že firmy by měly především volit samotestování. ODS žádá, aby vláda firmy k vlastnímu testování motivovala, nebo rozšířila kapacity testování.

Dostupné termíny na antigenní testování se v posledních dnech zaplnily dlouho dopředu. Například v Liberci je nejbližší volný termín za šest týdnů. „Ve chvíli, kdy vláda nařídila povinné testování ve firmách, některé šly nejjednodušší cestou a poslaly zaměstnance objednat se do těch center, což samozřejmě nebylo cílem,“ připustil Hamáček.

Pokud by se ukazovalo, že firemní testování přetěžuje veřejně dostupná testovací místa, musel by kabinet přijmout určitá opatření, dodal Hamáček. „Například by omezil přesun zaměstnaneckého testování a tlačil k většímu využívání samotestování,“ řekl Hamáček. Logicky je to podle něj možné až ve chvíli, kdy bude testů v ČR dostatek.

Občanští demokraté vládu vyzývají, aby testovací kapacity navýšila, nebo zvýšila příspěvek na testy. To žádali minulý týden i Piráti a STAN, podle kterých by namísto 60 korun měl být příspěvek na test 80, nebo 100 korun. „Zaměstnavatelé tvrdí, že současný příspěvek není dostačující. Vláda musí příspěvek navýšit, aby motivovala firmy k zajištění testování, nebo musí navýšit kapacity na testovacích místech. Dostatečné testování a zrychlení očkování je jediná cesta, jak můžeme pandemii porazit,“ uvedl dnes v tiskové zprávě předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Zpřísněná koronavirová opatření v Česku podle Hamáčka celkově zafungovala. „Naplňují se očekávání, epidemie zpomaluje, ale samozřejmě vyhráno není,“ uvedl. Podle statistik je mírně optimistický, změny se však projeví v nemocnicích nejdříve za týden až deset dnů. „V nemocnicích nás čeká minimálně ještě jeden těžký týden,“ dodal.

V českobudějovické nemocnici jsou termíny obsazené na celý týden. „Bohužel, žádné jiné (kapacity) nabídnout nemůžeme. Jak antigenní testy, tak PCR testy jsou na maximální možné kapacitě a víc toho nezvládneme,“ řekla za českobudejovickou nemocnici Iva Nováková. Dodala, že nelze vyloučit, že občas se nějaký obsazený termín uvolní. Ale jde spíš o náhodu.



Ve strakonické nemocnici musí žadatelé na antigenní testy čekat dva týdny. „Přesto se snažíme uspokojit poptávku, ale přednost samozřejmě mají objednaní pacienti. Naše nemocnice se podílí na povinném testování zaměstnanců 12 firem,“ uvedla referentka strakonické nemocnice Kateřina Koželuhová.

Přibližně týden pak čekají žadatelé na antigenní testy v nemocnici v Českém Krumlově. „Na hraně kapacity a možností jsme byli už v momentě, kdy začali vyžadovat testy pendleři dojíždějící do zahraničí. Když se k tomu přidaly podniky, tak se ten systém zcela zahltil,“ řekl člen představenstva českokrumlovské nemocnice Vojtěch Remeň.