Kysilka: Česko se může stát světovým centrem technologií, musíme jen chtít

PRAHA Rokem 2018 zmítal svět technologií, od pádu kryptoměn, přes skandály Facebooku, až po napětí mezi Čínou a USA a skandál Huaweie. O tom, co nás čeká v nadcházejícím roce 2019 a jak se Česko může stát centrem ekonomiky budoucnosti, hovořil server Lidovky.cz se známým ekonomem Pavlem Kysilkou.

Lidovky.cz: V posledních dnech se vyostřují vztahy mezi USA a Čínou, zvláště po zatčení korunní princezny firmy Huawei v Kanadě. Mnozí za tím vidí soupeření o dominanci v technologiích, dokonce se mluví o nové studené válce, a to především kvůli umělé inteligenci. Právě ta má být onen pověstný game-changer v dnešní, čtvrté průmyslové revoluci a digitální transformaci ekonomiky. Opravdu je umělá inteligence tak významný trend, aby se kvůli němu do sebe pustily supervelmoci? A bude její význam narůstat i v příštím roce? Není to jen další bublina a buzzword, jak míní kritici?

Pavel Kysilka: Není to ani bublina, ale ani ta příčina nové studené války. Strojové učení, na které se dost mlhavý pojem „umělá inteligence“ chybně redukuje, nabízí průlomové aplikace od zdravotnictví po bezpečnost a ty rostou závratným tempem. Schopnost strojů poznat, zda je nějaký objekt určitého druhu, nebo není, zda spolu nějaké jevy souvisejí, nebo ne a jak, násobí lidské síly a ve spojení s nimi jde o mocný nástroj čehokoliv.

K technologickým aspektům napětí mezi Spojenými státy a Čínou patří ale více věcí, například kvantový computing. V boji o prvenství v něm nepůjde o pouhou prestiž, ale o zásadní strategickou výhodu v oblasti bezpečnosti i ekonomiky. Ale za řadou současných tahů na americko-čínské šachovnici je i prostá byznysově-lobbistická ruka v případě Američanů nebo ta mocenská v případě Číny.

2019: rok blockchainu a umělé inteligence

Lidovky.cz: Další technologie, kterou často zmiňuje i Evropská komise a již by chtěla podporovat, je blockchain. V závěru roku jsme viděli propad cen kryptoaktiv a začaly se ozývat hlasy, že teď se teprve ukáže, jestli jsou decentralizované technologie opravdu k něčemu dobré, nebo to byla jen bublina. Je to opravdu „konec spekulace a začátek aplikace“?

PK: Nezaměňujme kryptoměnovou bublinu s perspektivní technologií, na níž to vše běží: s blockchainem. Ten má už dnes dlouhou řadu praktických aplikací zahrnujících státní správu, bankovnictví, investice, hlasování, energetiku, zdravotnictví a sdílenou ekonomiku. A to jsme teprve na začátku...

Lidovky.cz: Praha je přitom jedním z center kryptotechnologií, máme silnou komunitu sdružující se do velké míry kolem projektu Paralelní Polis. Nedávno se sem také sjela komunita kolem kryptoměny a systému ethereum, takového chytřejšího bitcoinu, na každoroční obří akci jménem Devcon. Při té příležitosti ve Foru Karlín odstartoval ambiciózní projekt Blockchains. Nedávno jsme se potkali na konferenci firmy Xixoio o kryptobankovnictví, která sídlí také v Praze. Můžeme se stát jedním z center blockchainu? A co pro to musíme udělat?

PK: Můžeme se stát centrem čehokoliv, je to věc byznysového rozhodnutí firem, jednotlivců, škol a do nějaké míry státu. Státní šťouchy pomohly vzniku Silicon Valley i Silicon Wadi. Ale v podhoubí byla podnikavost Američanů a Izraelců a jejich schopnost ji přetavit do křemíkového kapitalismu. Tím myslím přirozené propojení idejí tisíců startupů s venture kapitalisty a vědeckými kapacitami. Nejlépe se tomu dařívá v oblastech strategického zájmu země. U nás by to mohla být třeba energetika, mobilita, voda a s nimi související průnikové technologie, jako jsou strojové učení, blockchain a robotizace.

Pavel Kysilka, bývalý šéf České spořitelny.

Lidovky.cz: Co by mohla být taková průlomová aplikace, která ukáže, že mají decentralizované technologie praktické uplatnění?

PK: Volby, energetický grid mezi drobnými výrobci a spotřebiteli, aplikace ve styku občana s úřady a finanční i nefinanční investice.

Lidovky.cz: Jaké další technologie mohou být příští rok průlomové?

PK: Spíše než průlom čekám skokový pokrok v jejich propojování. To fungovalo vždy. Největší inovace vycházely z propojení řady patentů z různých oblastí. To je i případ autonomní mobility, tedy samořídících aut. Jsou propojením inovovaných senzorů, lidaru, umělé inteligence, rozšířené reality a 3D technologií.