Lesy ČR měsíčně prodělávají přes 100 milionů. Státu mají odvést 2,5 miliardy, možná si budou muset půjčit

PRAHA Suché léto, kůrovec a propad cen dřeva - to jsou hlavní důvody, proč státní firma Lesy ČR od července prodělávají zhruba 150 milionů korun. Podle ředitele podniku Josefa Vojáčka se může stát, že si budou muset půjčit peníze. V příštím roce budou lesníci s kůrovcem bojovat jen tam, kde to je nejnutnější. Vojáček to řekl v rozhovoru pro MF Dnes.

„Aktuálně máme hospodářský výsledek zhruba 1,6 miliardy korun, ale očekáváme, že rok ukončíme mezi 600 až 800 miliony korun v plusu. Každý měsíc jsme zhruba ve ztrátě 150 milionů korun, a to při těžbě převyšující jeden milion kubíků, což je horní hranice možného,“ sdělil pro MF Dnes Josef Vojáček, ředitel státní firmy Lesy ČR.



Do státního rozpočtu během pěti let odvedly přes 30 miliard

Lesy ČR za posledních pět let odvedly v rámci odvodů do fondu zakladatele přes 30 miliard korun a dalších pět miliard v rámci daně z příjmu. Naplánované odvody na letošní rok se zdají být v souvislosti se současnou situací vysoké. „Pro letošek byl odvod naplánován na 2,5 miliardy korun, to však bylo v době, kdy jsme netušili, že přijdou tak prudké změny. Teď, aby odvody mohly být vůbec realizovány, bude nutné rozpustit finanční rezervy podniku,“ popsal deníku Vojáček.

Kůrovec, sucho a propad cen

Za to, že se státní podnik dostává do červených čísel, může podle Vojáčka neobvyklé počasí a sucho. V momentu, kdy přijde silnější vítr, tak oslabené stromy nevydrží nápor. Nepadají tak jenom stromy postižené kůrovcem. Společně s propadem cen dřeva stojí podle Vojáčka tyto faktory za tím, že podnik funguje „na sekeru“. Ředitel podniku Lesy ČR nevylučuje, že budou muset k financování krátkodobě využít cizí zdroje.



„S počasím a suchem nic neuděláme. Stejné je to se stávajícími porosty. Jediným způsobem boje proti lýkožroutu smrkovému je důsledné vyhledávání stromů, jejich kácení a následná mechanická nebo chemická sanace,“ dodal pro MF Dnes Vojáček. Lesníci budou podle něj zasahovat jen tam, kde to bude nejnutnější.