VIDEO: Létaly pěsti a hranolky. Zákazník v McDonald’s napadl zaměstnankyni, domáhal se plastového brčka

SAINT PETERSBURG (FLORIDA) Práce ve fastfoodu může být mnohdy nebezpečná, nedávno se o tom přesvědčila zaměstnankyně pobočky McDonald’s v Saint Petersburgu na Floridě. Zákazník ženu údajně napadl kvůli tomu, že k svému menu automaticky nedostal plastové brčko, o to si musí nově hosté McDonald’s podle vyhlášky zažádat sami.

Na videu, které koluje po sociálních sítích, je vidět, že po slovním útoku zákazník ženu za pultem fyzicky napadl. Muž se naklonil a přitáhl si zaměstnankyni k sobě, ta se však začala se bránit. Zákazník rázem obdržel smršť pravých háků, za které by se nemusela stydět lecjaká zápasnice. Incident ukončili až ostatní zaměstnanci McDonald’s, kteří od sebe oba odtrhli.

„Chci aby byla ihned propuštěna,“ křičí muž na virálním videu, které bylo zveřejněno na Facebooku ve středu 2. ledna ženou, jež incident natočila na mobil.



„Půjdeš do vězení,“ odpovídá zaměstnankyně. Nakonec policisté muže opravdu zatkli.



Celý incident vznikl kvůli pouhému plastovému brčku. Podle CNN se zákazník začal se ženou hádat poté, co zjistil, že nejsou plastová brčka volně dostupná na obvyklém místě na pultu. Vyhláška, která začala ve městě Saint Petersburg platit od Nového roku, to totiž nedovoluje. Pokud zákaznici o brčko vyloženě nepožádají, tak ho neobdrží. To se snažila zaměstnankyně muži vysvětlit, bohužel marně.

„Začal si se ženou vyměňovat hanlivá slova, která ani nechci vyslovovat,“ řekla pro CNN svědkyně incidentu Brenda Biandudiová, která video natočila. Poté následovala samotná bitka.



Řetězový fastfood McDonald’s se chce v 1 361 pobočkách ve Velké Británii a Irsku zbavit plastových brček úplně. Tento krok plánují i pobočky v USA, Francii či Švédsku. Místo nich by se měla vyrábět brčka z papíru. McDonald’s přistoupil k tomuto kroku poté, co se příliš velké využívání plastů dostalo pod palbu kritiky. Především plastové odpady znečišťují oceány, ubližují ptákům, rybám a dalším živočichům.

Krok k omezení jednorázových plastů podnikla i Evropská komise, která loni v květnu navrhla zákaz plastových brček, nádobí, tyčinek do uší a dalších výrobků. Evropský parlament a členské státy v návrhu následně provedly mírné změny. Zákaz, který by měl začít platit za dva roky, nyní čeká na opětovně předložení Evropskému parlamentu a finální schválení u členských států.